Прежде всего нужно тщательно продумать, какая мебель разместятся на кухне, учесть эргономику помещения и только тогда приступать к вопросу электричества. Когда все готово – составьте список всех устройств, требующих розеток и добавьте еще 20% для запаса.

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Типы электроприборов, которые надо учесть: чек-лист

Встраиваемая техника:

  • холодильник, морозильник;
  • посудомоечная машина;
  • стиральная машина;
  • поверхность для приготовления пищи;
  • духовка;
  • измельчитель;
  • микроволновая печь.

Для этих приборов розетки размещаем в цоколе – не выше 10 сантиметров по верхнему краю розетки от уровня пола.

Мелкая бытовая техника:

  • чайник;
  • тостер;
  • мультиварка;
  • пароварка;
  • гриль;
  • миксер / блендер;
  • кофеварка.

Для этих приборов минимальная высота установки – 105 сантиметров. Не забудьте о пристенном бортике, если он есть в проектах. Его высоту часто не учитывают при размещении розеток над столешницей.

Подсветка:

  • рабочих поверхностей;
  • функциональная в шкафах;
  • декоративная в шкафах.

Лучше всего их разделить и вывести на отдельные выключатели. Не забудьте предусмотреть места для блоков питания LED-подсветки

Важно:

  • для газовой духовки / плиты тоже необходима розетка – для кнопки питания;
  • для посудомоечной машины ставим розетку, которая питается от отдельного дифференциального автомата 25А;
  • для плиты и духовки тоже выводим от отдельных автоматов 25А;
  • для невстроенной вытяжки нужно замерить общую ширину купола, чтобы разместить розетку внутри;
  • не забудьте, что для измельчителя необходим свой выключатель на фартуке или на самой раковине;
  • дизайнеры рекомендуют установить систему защиты протечек воды, один из датчиков должен располагаться под кухонной мойкой.

Не рекомендуется установка розеток:

  • рядом с мойкой;
  • рядом с плитой / грилем;
  • за встраиваемыми приборами;
  • за выдвижными ящиками;
  • на стыке шкафов.

Современные варианты розеток

Встроенный блок розеток

Як вмонтувати розетки
Как встроить розетки / Фото Pinterest

Система модульных розеток

Як вмонтувати розетки
Как встроить розетки / Фото Pinterest

Розетки встроенные в плоскость столешницы

Як вмонтувати розетки на кухні
Как встроить розетки / Фото Pinterest
 