Прежде всего нужно тщательно продумать, какая мебель разместятся на кухне, учесть эргономику помещения и только тогда приступать к вопросу электричества. Когда все готово – составьте список всех устройств, требующих розеток и добавьте еще 20% для запаса.

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Типы электроприборов, которые надо учесть: чек-лист

Встраиваемая техника:

холодильник, морозильник;

посудомоечная машина;

стиральная машина;

поверхность для приготовления пищи;

духовка;

измельчитель;

микроволновая печь.

Для этих приборов розетки размещаем в цоколе – не выше 10 сантиметров по верхнему краю розетки от уровня пола.

Мелкая бытовая техника:

чайник;

тостер;

мультиварка;

пароварка;

гриль;

миксер / блендер;

кофеварка.

Для этих приборов минимальная высота установки – 105 сантиметров. Не забудьте о пристенном бортике, если он есть в проектах. Его высоту часто не учитывают при размещении розеток над столешницей.

Подсветка:

рабочих поверхностей;

функциональная в шкафах;

декоративная в шкафах.

Лучше всего их разделить и вывести на отдельные выключатели. Не забудьте предусмотреть места для блоков питания LED-подсветки

Важно:

для газовой духовки / плиты тоже необходима розетка – для кнопки питания;

для посудомоечной машины ставим розетку, которая питается от отдельного дифференциального автомата 25А;

для плиты и духовки тоже выводим от отдельных автоматов 25А;

для невстроенной вытяжки нужно замерить общую ширину купола, чтобы разместить розетку внутри;

не забудьте, что для измельчителя необходим свой выключатель на фартуке или на самой раковине;

дизайнеры рекомендуют установить систему защиты протечек воды, один из датчиков должен располагаться под кухонной мойкой.

Не рекомендуется установка розеток:

рядом с мойкой;

рядом с плитой / грилем;

за встраиваемыми приборами;

за выдвижными ящиками;

на стыке шкафов.

Современные варианты розеток

Встроенный блок розеток



Как встроить розетки / Фото Pinterest

Система модульных розеток



Как встроить розетки / Фото Pinterest

Розетки встроенные в плоскость столешницы



Как встроить розетки / Фото Pinterest

