Прежде всего нужно тщательно продумать, какая мебель разместятся на кухне, учесть эргономику помещения и только тогда приступать к вопросу электричества. Когда все готово – составьте список всех устройств, требующих розеток и добавьте еще 20% для запаса.
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Типы электроприборов, которые надо учесть: чек-лист
Встраиваемая техника:
- холодильник, морозильник;
- посудомоечная машина;
- стиральная машина;
- поверхность для приготовления пищи;
- духовка;
- измельчитель;
- микроволновая печь.
Для этих приборов розетки размещаем в цоколе – не выше 10 сантиметров по верхнему краю розетки от уровня пола.
Мелкая бытовая техника:
- чайник;
- тостер;
- мультиварка;
- пароварка;
- гриль;
- миксер / блендер;
- кофеварка.
Для этих приборов минимальная высота установки – 105 сантиметров. Не забудьте о пристенном бортике, если он есть в проектах. Его высоту часто не учитывают при размещении розеток над столешницей.
Подсветка:
- рабочих поверхностей;
- функциональная в шкафах;
- декоративная в шкафах.
Лучше всего их разделить и вывести на отдельные выключатели. Не забудьте предусмотреть места для блоков питания LED-подсветки
Важно:
- для газовой духовки / плиты тоже необходима розетка – для кнопки питания;
- для посудомоечной машины ставим розетку, которая питается от отдельного дифференциального автомата 25А;
- для плиты и духовки тоже выводим от отдельных автоматов 25А;
- для невстроенной вытяжки нужно замерить общую ширину купола, чтобы разместить розетку внутри;
- не забудьте, что для измельчителя необходим свой выключатель на фартуке или на самой раковине;
- дизайнеры рекомендуют установить систему защиты протечек воды, один из датчиков должен располагаться под кухонной мойкой.
Не рекомендуется установка розеток:
- рядом с мойкой;
- рядом с плитой / грилем;
- за встраиваемыми приборами;
- за выдвижными ящиками;
- на стыке шкафов.
Современные варианты розеток
Встроенный блок розеток
Как встроить розетки / Фото Pinterest
Система модульных розеток
Как встроить розетки / Фото Pinterest
Розетки встроенные в плоскость столешницы
Как встроить розетки / Фото Pinterest