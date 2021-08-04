Роскошный отель над водопадом: концепт украинского архитектора
Источник:Amazing Architecture
Наверное, каждый, кто слышал о Резиденции Кауфмана хотел посетить этот невероятный "Дом над водопадом" . Украинский архитектор Виктор Зеленяк решил воплотить мечту многих людей в реальность.
По желанию архитектора, концепция его отеля, даст возможность провести несколько дней и ночей над водопадом. Посетители комплекса смогут расслабиться в люксовых номерах и насладиться звуками нетронутой природы.
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Гостиничный комплекс должен содержать спальную зону, место для отдыха рядом с бассейнами, просторную столовую и зону для занятий спортом.
Украинский архитектор представил концепт отеля над водопадом / Фото Amazing Architecture
Все окна панорамные, что позволяет любоваться невероятными пейзажами.
Форма сооружения напоминает корабль, а опоры конструкции – весла. Благодаря необычному ландшафту кажется, что сооружение плывет над водой.
Украинский архитектор представил концепт отеля над водопадом / Фото Amazing Architecture
В перечне материалов, которые архитектор предлагает использовать для проекта – бетон, стекло, железо и сталь.
Украинский архитектор представил концепт отеля над водопадом / Фото Amazing Architecture
Украинский архитектор представил концепт отеля над водопадом / Фото Amazing Architecture