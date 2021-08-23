Роскошная архитектура: на побережье Албании построят невероятный отель

Туристическое побережье Албании пополнится отелем с потрясающим дизайном. Известная архитектурная студия недавно обнародовала проект волшебного гостиничного комплекса.

Студия Oppenheim Architecture обнародовала дизайн будущего отеля ali Hotel and Residences. Новый роскошный комплекс будет расположен на южном побережье Албании.

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Проект расположен в живописном морском ландшафте на побережье города.

Известная архитектурная фирма открывает роскошные отели и резиденции по всему побережью Албании / Фото Archdaily

Среди других удобств здесь будет построена общественная площадь для туристов и жителей города. Также планируется открыть рекреационные зоны и доступ к яркому пляжному клубу.

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Особый комплекс / Фото Archdaily

Все сооружения будут возведены в традиционном албанском прибрежном стиле.

Замечательное место / Фото Archdaily

Культурный центр будет предоставлять посетителям и жителям комплекса пространство для общения, покупок и вкушения местной кухни. Среди главных объектов здесь будут спа, фитнес-зал, казино и пляжный клуб.