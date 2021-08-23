Студия Oppenheim Architecture обнародовала дизайн будущего отеля ali Hotel and Residences. Новый роскошный комплекс будет расположен на южном побережье Албании.
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Проект расположен в живописном морском ландшафте на побережье города.
Известная архитектурная фирма открывает роскошные отели и резиденции по всему побережью Албании / Фото Archdaily
Среди других удобств здесь будет построена общественная площадь для туристов и жителей города. Также планируется открыть рекреационные зоны и доступ к яркому пляжному клубу.
Особый комплекс / Фото Archdaily
Все сооружения будут возведены в традиционном албанском прибрежном стиле.
Замечательное место / Фото Archdaily
Культурный центр будет предоставлять посетителям и жителям комплекса пространство для общения, покупок и вкушения местной кухни. Среди главных объектов здесь будут спа, фитнес-зал, казино и пляжный клуб.