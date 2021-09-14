Романтика и свежесть: главные особенности стиля прованс
Источник:homebook
Прованс – это стиль, рожденный среди живописных виноградников, лавандовых полей и зеленых холмов. Он очаровывает и дарит чувство комфорта и уюта.
Прованс – очень романтичный и весенний стиль. Это отголосок французских полей, идиллическая атмосфера в интерьере, которая переплетается с романтическими, стильными акцентами.
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Цветовая гамма
Прованский стиль любит все тонкое, яркое и романтическое. Белый цвет почти всегда является блестящим решением. Однако лучше выбрать оттенок слоновой кости или пудры. Фиолетовый царит в прованской палитре сразу после светлых тонов. Стиль прованс должен напоминать лавандовые поля, окружающие сельские дома. Акцентами должны стать аксессуары, такие как подушки, цветочные горшки или скатерти.
Мебель
Состаренные структуры, полные волшебных сучков и трещин, отбеленные части мебели – все это залог успешного выполнения прованского стиля. Приветствуются также побелены комоды, полки и стеклянные шкафы. Некоторые из них могут быть украшены цветочным орнаментом. Характерными элементами также являются яркий фарфор, желательно украшенный лавандовым мотивом, а также стройные настольные лампы на деревянных вывернутых ножках.
Ткани и фактуры
Поскольку прованский стиль тонкий и романтичный, кружевные ткани и натуральные материалы станут необходимыми. Так вы сможете украсить интерьер ажурными скатертями или столешницами, сотканными из льна. Если вы хотите добавить в пространство женскую нотку, попробуйте покрывала с оборками или шторы, украшенные небольшой лавандовой поляной.
Сочетание стилей
Прованский стиль очень нежный, поэтому его можно сочетать со многими другими стилями дизайна интерьера. Однако шебби-шик и элегантные стили лучше будут сочетаться с провансом. Для достижения утонченного образа собственного дома добавьте в пространство лепнину, зеркала в декоративных рамах и даже светильники с хрустальными абажурами.