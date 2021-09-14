Прованс – очень романтичный и весенний стиль. Это отголосок французских полей, идиллическая атмосфера в интерьере, которая переплетается с романтическими, стильными акцентами.

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Цветовая гамма

Прованский стиль любит все тонкое, яркое и романтическое. Белый цвет почти всегда является блестящим решением. Однако лучше выбрать оттенок слоновой кости или пудры. Фиолетовый царит в прованской палитре сразу после светлых тонов. Стиль прованс должен напоминать лавандовые поля, окружающие сельские дома. Акцентами должны стать аксессуары, такие как подушки, цветочные горшки или скатерти.

Невероятный стиль / Фото homebook

Мебель

Состаренные структуры, полные волшебных сучков и трещин, отбеленные части мебели – все это залог успешного выполнения прованского стиля. Приветствуются также побелены комоды, полки и стеклянные шкафы. Некоторые из них могут быть украшены цветочным орнаментом. Характерными элементами также являются яркий фарфор, желательно украшенный лавандовым мотивом, а также стройные настольные лампы на деревянных вывернутых ножках.

Особый шарм / Фото homebook

Ткани и фактуры

Поскольку прованский стиль тонкий и романтичный, кружевные ткани и натуральные материалы станут необходимыми. Так вы сможете украсить интерьер ажурными скатертями или столешницами, сотканными из льна. Если вы хотите добавить в пространство женскую нотку, попробуйте покрывала с оборками или шторы, украшенные небольшой лавандовой поляной.

Интересный образ / Фото homebook

Сочетание стилей

Прованский стиль очень нежный, поэтому его можно сочетать со многими другими стилями дизайна интерьера. Однако шебби-шик и элегантные стили лучше будут сочетаться с провансом. Для достижения утонченного образа собственного дома добавьте в пространство лепнину, зеркала в декоративных рамах и даже светильники с хрустальными абажурами.

Замечательное сочетание / Фото homebook