Романтический ужин посреди базара: оригинальный ресторан открыли в Китае – фото
Интерьер ресторана не только выглядит привлекательно, но и дарит посетителям необычный опыт приема пищи. Заведение открыли в Нанкине, Китай.
Дизайн заведения создала студия Swimming pool, сообщает Interiorscafe.
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Декоративные узоры на черных стенах обеденной зоны соответствуют тематике ресторана / Фото Interiorscafe
В помещении ресторана Chuan Xi Bazaar смешали современный стиль и традиционные народные обычаи. В сочетании они создают стильные визуальные эффекты.
В ресторане все тесно связано с темой рынка. Все элементы интерьера созданы для того, чтобы создавать атмосферу простоты и развлекать посетителей.
Здесь можно заплатить только монетами / Фото Interiorscafe
Интерьер оформлен в ярко-красном цвете. Ресторан привлекает посетителей своей таинственной экзотикой. Все здесь напоминает о смешении старого и нового стилей.
В интерьере много традиционного китайского красного цвета / Фото Interiorscafe
Дизайнеры украсили старинные предметы интерьера современным неоновым освещением, которое выглядит довольно неожиданно. Старые деревянные стены и печатные буквы заиграли новыми красками благодаря такому решению.
Традиционные иероглифы подсветили неоном / Фото Interiorscafe
В Chuan Xi Bazaar придумали уникальный способ оплаты. Посетители рассчитываются исключительно монетами, что усиливает ощущение атмосферы рынка.
Swimming Pool– интерактивная студия дизайна, которая базируется в Китайском городе Шанхай. Компания делает ставку на интеллектуальность и креативность. В дизайне используют различные виды техник и материалы.
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Посетители отправляются в настоящее путешествие по базару / Фото Interiorscafe