Интерьер ресторана не только выглядит привлекательно, но и дарит посетителям необычный опыт приема пищи. Заведение открыли в Нанкине, Китай.

Дизайн заведения создала студия Swimming pool, сообщает Interiorscafe.

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Декоративные узоры на черных стенах обеденной зоны соответствуют тематике ресторана / Фото Interiorscafe

В помещении ресторана Chuan Xi Bazaar смешали современный стиль и традиционные народные обычаи. В сочетании они создают стильные визуальные эффекты.

В ресторане все тесно связано с темой рынка. Все элементы интерьера созданы для того, чтобы создавать атмосферу простоты и развлекать посетителей.



Здесь можно заплатить только монетами / Фото Interiorscafe

Интерьер оформлен в ярко-красном цвете. Ресторан привлекает посетителей своей таинственной экзотикой. Все здесь напоминает о смешении старого и нового стилей.



В интерьере много традиционного китайского красного цвета / Фото Interiorscafe

Дизайнеры украсили старинные предметы интерьера современным неоновым освещением, которое выглядит довольно неожиданно. Старые деревянные стены и печатные буквы заиграли новыми красками благодаря такому решению.



Традиционные иероглифы подсветили неоном / Фото Interiorscafe

В Chuan Xi Bazaar придумали уникальный способ оплаты. Посетители рассчитываются исключительно монетами, что усиливает ощущение атмосферы рынка.

Swimming Pool – интерактивная студия дизайна, которая базируется в Китайском городе Шанхай. Компания делает ставку на интеллектуальность и креативность. В дизайне используют различные виды техник и материалы.

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Посетители отправляются в настоящее путешествие по базару / Фото Interiorscafe

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