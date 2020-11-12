Заведения всего мира соревнуются за благосклонность гостей. Одним из способов выделиться является интересный дизайн. Рассказываем о ресторанах, которые удивляют украшениями потолка.

О заведениях с неординарным дизайном рассказывает Mayertrade .

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Ikibana Restaurant в Барселоне

В заведении объединили две культуры: японскую и бразильскую. Это стало вызовом для архитекторов студии El Equipo Creativo . Было принято решение рассказать о двух странах с помощью дизайна потолка .

Если присмотреться к деревянным лентам, можно понять, что их изгибы символизируют пейзажи разных регионов . Это довольно упрощенный и абстрактный вариант дизайна, но он создает для ресторана собственную интересную историю .



Массивный деревянный декор / Фото Mayertrade

Innuendo в Нью-Йорке

Интерьер этого заведения похож на фильм "Интерстеллар" . Геометрические формы и светодиоды на потолке формируют нечто похожее на цифровое облако.



Потолок состоит из геометрических форм / Фото Mayertrade

Неоновая подсветка дополняет общую атмосферу фантастического фильма.



Конструкция подсвечивается разными цветами / Фото Mayertrade

Tsujita в Лос-Анджелесе

25000 деревянных палочек украшают потолок этого ресторана в Калифорнии. Длину каждой палочки тщательно измерили.



Потолок завораживает посетителей / Фото Mayertrade

Палочки подобрали так, что на потолке формируется узор, похожий на облака .



Для декора сделали специальную подсветку / Фото Mayertrade

The Segev Kitchen Garden в Израиле



Зеленый ресторан открыли в Израиле / Фото Mayertrade

Потолок ресторана украшен специями и травами . Это не просто декор – их используют для приготовления блюд.

Ресторан похож на теплицу – травы здесь везде. Они украшают столы, стены, растут из декоративных перегородок. Дизайн создала студия Yaron Tal .

Уютный зеленый потолок создает впечатление пребывания в лесу или пещере .



Травы создают особую атмосферу в помещении / Фото Mayertrade

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