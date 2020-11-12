5 ресторанов с невероятным дизайном потолка: фото
Заведения всего мира соревнуются за благосклонность гостей. Одним из способов выделиться является интересный дизайн. Рассказываем о ресторанах, которые удивляют украшениями потолка.
О заведениях с неординарным дизайном рассказывает Mayertrade.
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Ikibana Restaurant в Барселоне
В заведении объединили две культуры: японскую и бразильскую. Это стало вызовом для архитекторов студии El Equipo Creativo. Было принято решение рассказать о двух странах с помощью дизайна потолка.
Если присмотреться к деревянным лентам, можно понять, что их изгибы символизируют пейзажи разных регионов. Это довольно упрощенный и абстрактный вариант дизайна, но он создает для ресторана собственную интересную историю.
Массивный деревянный декор / Фото Mayertrade
Innuendo в Нью-Йорке
Интерьер этого заведения похож на фильм "Интерстеллар". Геометрические формы и светодиоды на потолке формируют нечто похожее на цифровое облако.
Потолок состоит из геометрических форм / Фото Mayertrade
Неоновая подсветка дополняет общую атмосферу фантастического фильма.
Конструкция подсвечивается разными цветами / Фото Mayertrade
Tsujita в Лос-Анджелесе
25000 деревянных палочек украшают потолок этого ресторана в Калифорнии. Длину каждой палочки тщательно измерили.
Потолок завораживает посетителей / Фото Mayertrade
Палочки подобрали так, что на потолке формируется узор, похожий на облака.
Для декора сделали специальную подсветку / Фото Mayertrade
The Segev Kitchen Garden в Израиле
Зеленый ресторан открыли в Израиле / Фото Mayertrade
Потолок ресторана украшен специями и травами. Это не просто декор – их используют для приготовления блюд.
Ресторан похож на теплицу – травы здесь везде. Они украшают столы, стены, растут из декоративных перегородок. Дизайн создала студия Yaron Tal.
Уютный зеленый потолок создает впечатление пребывания в лесу или пещере.
Травы создают особую атмосферу в помещении / Фото Mayertrade
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Pakta в Барселоне
В ресторане удачно соединили две кухни: японскую и перуанскую. Интерьер, символизирует собой ткацкий станок – культурный символ в обеих странах.
Гости чувствуют себя внутри ткацкого станка / Фото Mayertrade
Яркие нити, переплетающиеся в узоры, украшают потолок и стены. Интерьер выглядит очень уютно и аутентично.
В традиционном перуанском стиле много ярких цветов / Фото Mayertrade
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