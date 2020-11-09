Украинские заведения с уникальным интерьером все чаще попадают в поле зрения известных архитектурных изданий.

Именитый журнал о дизайне и архитектуре Archdaily написал об еще одном украинском заведении.

Интересно: Стильная гуцульская хата: фото интерьеров современного отеля в Карпатах



Пол выложен мозаикой / Фото Archdaily

На этот раз в поле зрения попал ресторан "Угли" , который расположен в Киеве.

Площадь ресторана составляет 341 квадратный метр .

Два этажа вмещают главный зал, лаунж-зону, где есть сцена и бар. Кухня в заведении – открытая, здесь есть барбекю и тандыр, а еще – винная комната и продуктовая витрина , как на азиатском рынке.



Посетители видят весь процесс приготовления пищи / Фото Archdaily

Гости могут не только наблюдать за тем, как готовится еда, но и принимать в этом участие .

В интерьере прослеживается культурное влияние Кавказа, Турции, Ливана и Туркменистана .

Основные материалы, которыми украсили ресторан – это дерево, керамика и полированный металл .



На потолке отделка в виде казанков / Фото Archdaily

Наиболее ярким элементом в заведении является пол из керамической плитки . Узор на плитке – это современная презентация орнаментов в азербайджанском стиле.

На стенах ресторана – керамика и кирпич . Такой стиль напоминает фактуру типичных восточных домов.



В интерьере использовали живые растения / Фото Archdaily

Цветовая гамма достаточно сдержанная. Здесь преобладают естественные цвета . Металл и дерево в интерьере сочетаются с текстилем.

Чтобы добавить цвета, в дизайне использовали зеленые и голубые акценты на терракотовом фоне.

В Украине: Космические стулья и карпатские покрывала: в Киеве сделали квартиру для медитации



Терракотовая отделка стен / Фото Archdaily

Об Азии напоминают также узоры на металлических элементах .

Необычным декором стали украшения в форме традиционных казанков для плова на стенах. Некоторые из них имеют диаметр почти 2 метра .

Адрес ресторана "Угли": город Киев, улица Большая Васильковская, 72.

Как найти ресторан "Угли", смотрите на карте: