Про какой ресторан в Киеве написал всемирно известный журнал: фото интерьеров
Украинские заведения с уникальным интерьером все чаще попадают в поле зрения известных архитектурных изданий.
Именитый журнал о дизайне и архитектуре Archdaily написал об еще одном украинском заведении.
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Пол выложен мозаикой / Фото Archdaily
На этот раз в поле зрения попал ресторан "Угли", который расположен в Киеве.
Площадь ресторана составляет 341 квадратный метр.
Два этажа вмещают главный зал, лаунж-зону, где есть сцена и бар. Кухня в заведении – открытая, здесь есть барбекю и тандыр, а еще – винная комната и продуктовая витрина, как на азиатском рынке.
Посетители видят весь процесс приготовления пищи / Фото Archdaily
Гости могут не только наблюдать за тем, как готовится еда, но и принимать в этом участие.
В интерьере прослеживается культурное влияние Кавказа, Турции, Ливана и Туркменистана.
Основные материалы, которыми украсили ресторан – это дерево, керамика и полированный металл.
На потолке отделка в виде казанков / Фото Archdaily
Наиболее ярким элементом в заведении является пол из керамической плитки. Узор на плитке – это современная презентация орнаментов в азербайджанском стиле.
На стенах ресторана – керамика и кирпич. Такой стиль напоминает фактуру типичных восточных домов.
В интерьере использовали живые растения / Фото Archdaily
Цветовая гамма достаточно сдержанная. Здесь преобладают естественные цвета. Металл и дерево в интерьере сочетаются с текстилем.
Чтобы добавить цвета, в дизайне использовали зеленые и голубые акценты на терракотовом фоне.
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Терракотовая отделка стен / Фото Archdaily
Об Азии напоминают также узоры на металлических элементах.
Необычным декором стали украшения в форме традиционных казанков для плова на стенах. Некоторые из них имеют диаметр почти 2 метра.
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