В Киеве открыли ресторан ближневосточной кухни под названием Samna. Заведение разместили в историческом здании неподалеку от Арсенальной площади.

Источник: YOD design

Площадь заведения составляет 726 квадратных метров. Его расположили в подвале и на цокольном этаже здания XVIII века.

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Дуговые купола на потолке создают атмосферу в помещении / Фото YOD design

В этом особняке когда-то жил важный турецкий государственный деятель. Он должен был бежать в Киев после провала восстания, в котором принимал участие. Особняк назвали "Дом Ипсилантиса".



Первый этаж дома теперь стал подвалом / Фото YOD design

Интересно, что с момента постройки в 1797 году, здание сильно провалилась под землю. Его первый этаж стал подвалом, а окна, которые когда-то выходили на улицу, стали нишами под землей.

Эстетику интерьера создают сплошные кирпичные стены и дуговые купола. Дизайнерам осталось только подчеркнуть аутентичные элементы и добавить современных решений.



Медь, дерево и кожа возвращают посетителей в те времена, когда это здание было роскошным особняком / Фото YOD design

Здесь удалось скрыть все коммуникации: в помещении ресторана нет никаких труб или кабелей, которые можно увидеть.



Современные элементы делают интерьер стильным / Фото YOD design

В интерьере использовали много меди. Она имеет благородный вид и прекрасно контрастирует с лаконичным барным островом, консольными столами и полками на стальных канатах.



Из меди сделали также оригинальные светильники / Фото YOD design

Кроме меди, в помещении использовали натуральное дерево – дуб, а также кожу и сталь. Такие материалы выбрали неслучайно: они были распространены в то время, когда "Дом Ипсилантиса" процветал.

Адрес ресторана ближневосточной кухни Samna в Киеве: улица Ивана Мазепы, 6.

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