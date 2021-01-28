Первый этаж, который провалился под землю: как выглядит киевский ресторан в старинном особняке
В Киеве открыли ресторан ближневосточной кухни под названием Samna. Заведение разместили в историческом здании неподалеку от Арсенальной площади.
Источник: YOD design
Площадь заведения составляет 726 квадратных метров. Его расположили в подвале и на цокольном этаже здания XVIII века.
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Дуговые купола на потолке создают атмосферу в помещении / Фото YOD design
В этом особняке когда-то жил важный турецкий государственный деятель. Он должен был бежать в Киев после провала восстания, в котором принимал участие. Особняк назвали "Дом Ипсилантиса".
Первый этаж дома теперь стал подвалом / Фото YOD design
Интересно, что с момента постройки в 1797 году, здание сильно провалилась под землю. Его первый этаж стал подвалом, а окна, которые когда-то выходили на улицу, стали нишами под землей.
Эстетику интерьера создают сплошные кирпичные стены и дуговые купола. Дизайнерам осталось только подчеркнуть аутентичные элементы и добавить современных решений.
Медь, дерево и кожа возвращают посетителей в те времена, когда это здание было роскошным особняком / Фото YOD design
Здесь удалось скрыть все коммуникации: в помещении ресторана нет никаких труб или кабелей, которые можно увидеть.
Современные элементы делают интерьер стильным / Фото YOD design
В интерьере использовали много меди. Она имеет благородный вид и прекрасно контрастирует с лаконичным барным островом, консольными столами и полками на стальных канатах.
Из меди сделали также оригинальные светильники / Фото YOD design
Кроме меди, в помещении использовали натуральное дерево – дуб, а также кожу и сталь. Такие материалы выбрали неслучайно: они были распространены в то время, когда "Дом Ипсилантиса" процветал.
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Больше фото ресторана Samna смотрите здесь:
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