Под водой: ресторан в Норвегии выиграл престижный конкурс за освещение, которое привлекает рыб
Норвежский ресторан Under выиграл конкурс Dezeen Awards 2020 в номинации "Дизайн архитектурного освещения года". Рассказываем, чем необычно это заведение.
Про победителей в разных номинациях сообщает журнал Dezeen.
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Здание ресторана словно погружается под воду / Фото Dezeen
Автором проекта стало агентство Light Bureau. Заведение под названием Under расположено на юге Норвегии.
Его подводная часть – это грубая бетонная конструкция. За ее поверхность цепляются мидии – таким образом здесь нарастает искусственный риф.
Посетители спускаются по лестнице вниз, под воду / Фото Dezeen
Свет снаружи ресторана привлекает подводных жителей. Они живут здесь и создают необыкновенную атмосферу в ресторане.
За жизнью обитателей ресторана-рифа посетители наблюдают сквозь стеклянную стену.
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Сквозь прозрачное окно видно подводный мир / Фото Dezeen
Внутри заведения освещение достаточно интимное. Полумрак позволяет рассматривать морскую жизнь снаружи.
Проект создает магический опыт для посетителей... Идея факторинга на морском пейзаже чувствуется как настоящее сотрудничество с природой, – комментируют судьи конкурса.
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