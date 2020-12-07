Норвежский ресторан Under выиграл конкурс Dezeen Awards 2020 в номинации "Дизайн архитектурного освещения года". Рассказываем, чем необычно это заведение.

Про победителей в разных номинациях сообщает журнал Dezeen .

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Здание ресторана словно погружается под воду / Фото Dezeen

Автором проекта стало агентство Light Bureau. Заведение под названием Under расположено на юге Норвегии.

Его подводная часть – это грубая бетонная конструкция. За ее поверхность цепляются мидии – таким образом здесь нарастает искусственный риф.



Посетители спускаются по лестнице вниз, под воду / Фото Dezeen

Свет снаружи ресторана привлекает подводных жителей. Они живут здесь и создают необыкновенную атмосферу в ресторане.

За жизнью обитателей ресторана-рифа посетители наблюдают сквозь стеклянную стену.

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Сквозь прозрачное окно видно подводный мир / Фото Dezeen

Внутри заведения освещение достаточно интимное. Полумрак позволяет рассматривать морскую жизнь снаружи.