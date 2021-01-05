Диваны в форме рук и жемчуг на стенах: фото завораживающего индийского ресторана в Киеве
Первый карри-бар в Киеве поражает посетителей своим оригинальным интерьером. Задачей дизайнеров было передать культуру, колорит, традиции и проблемы Индии с помощью эстетики пространства.
Это заведение найдет, чем удивить каждого из своих гостей. Про интерьер ресторана в Киеве сообщает ресурс The Architect.
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Коричневый цвет формирует взаимосвязь с индийскими пейзажами / Фото The Architect
Первый в Киеве карри-бар стал результатом работы дизайнеров студии Mdesign Architecture Interior. В двухэтажном ресторане может разместиться 100 посетителей.
В интерьере много необычных аксессуаров / Фото The Architect
Интерьер здесь выполнили в приглушенных коричневых цветах. Однако он совсем не является спокойным или скучным: множество оригинальных аксессуаров выглядят завораживающе.
Светильники в виде пальмовых крон выглядят очень стильно / Фото The Architect
Коричневый цвет усиливает ассоциацию с Индией и перекликается с флагом этой страны.
Первый этаж стилизовали под фасад сакрального храма Кхаджурахо, одного из самых монументальных храмов Индии. Стены отделали картоном. Также здесь сделали имитацию джунглей в зоне амфитеатра и над гардеробной. Светильники выполнили в виде обезьян – одного из основных символов Индии.
Шарики на стенах символизируют жемчуг / Фото The Architect
Многие исследователи описывают Индию как страну, которая покрыта жемчугом. Поэтому в ресторане сделали отдельный "жемчужный" зал, стены которого покрыты гипсовой имитацией жемчуга.
Санузел в голубовато-зеленых оттенках / Фото The Architect
Зеленые и синие цвета в интерьере свидетельствуют о взаимосвязи с рекой Ганг. Необычной деталью стали диваны и различные мягкие аксессуары в форме глаз, рук и губ.
Оригинальные диваны в форме рук / Фото The Architect
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Главной задачей авторов проекта было передать культуру, колорит, традиции и даже проблемы Индии. Им удалось это сделать с помощью цветов, материалов и неповторимой атмосферы карри-бара Delhi Delhi.
Как найти карри-бар Delhi Delhi на карте:
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