Первый карри-бар в Киеве поражает посетителей своим оригинальным интерьером. Задачей дизайнеров было передать культуру, колорит, традиции и проблемы Индии с помощью эстетики пространства.

Это заведение найдет, чем удивить каждого из своих гостей. Про интерьер ресторана в Киеве сообщает ресурс The Architect .

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Коричневый цвет формирует взаимосвязь с индийскими пейзажами / Фото The Architect

Первый в Киеве карри-бар стал результатом работы дизайнеров студии Mdesign Architecture Interior. В двухэтажном ресторане может разместиться 100 посетителей.



В интерьере много необычных аксессуаров / Фото The Architect

Интерьер здесь выполнили в приглушенных коричневых цветах. Однако он совсем не является спокойным или скучным: множество оригинальных аксессуаров выглядят завораживающе.



Светильники в виде пальмовых крон выглядят очень стильно / Фото The Architect

Коричневый цвет усиливает ассоциацию с Индией и перекликается с флагом этой страны.

Первый этаж стилизовали под фасад сакрального храма Кхаджурахо, одного из самых монументальных храмов Индии. Стены отделали картоном. Также здесь сделали имитацию джунглей в зоне амфитеатра и над гардеробной. Светильники выполнили в виде обезьян – одного из основных символов Индии.



Шарики на стенах символизируют жемчуг / Фото The Architect

Многие исследователи описывают Индию как страну, которая покрыта жемчугом. Поэтому в ресторане сделали отдельный "жемчужный" зал, стены которого покрыты гипсовой имитацией жемчуга.



Санузел в голубовато-зеленых оттенках / Фото The Architect

Зеленые и синие цвета в интерьере свидетельствуют о взаимосвязи с рекой Ганг. Необычной деталью стали ди ваны и различные мягкие аксессуары в форме глаз, рук и губ.



Оригинальные диваны в форме рук / Фото The Architect

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Главной задачей авторов проекта было передать культуру, колорит, традиции и даже проблемы Индии. Им удалось это сделать с помощью цветов, материалов и неповторимой атмосферы карри-бара Delhi Delhi.

Адрес ресторана: Киев, улица Большая Васильковская, 32a.

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