Для того чтобы обновить домашний интерьер, необязательно прощаться с любимой мебелью и бежать в магазин на поиски более современных вариантов. Иногда достаточно посмотреть на старые вещи по-новому. А чтобы вдохновить вас на обновление, рассказываем, как переделать старый шкаф, который освежит ваше помещение.

Старая мебель часто изготавливалась из натурального дерева и оснащалась надежной фурнитурой. И хотя её внешний вид давно потерял свою привлекательность, свежесть можно вернуть с помощью нескольких простых шагов. Поэтому вопрос: «как можно переделать старый шкаф?» или «как покрасить шкаф из ДСП?» интересует сегодня многих.

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Старый шкаф поможет обновить техника "декупаж" / Фото Home-help

Массовый интерес к реставрации мебели не случаен, поскольку здесь сочетается креатив, мода на винтаж и желание обзавестись эксклюзивными вещами, созданными собственноручно. Вы сами выбираете стиль или цвет, а также регулируете цену, которую готовы отдать за материалы. Поэтому реставрация получается значительно дешевле, чем покупка нового шкафа.

Реставрация старого шкафа своими руками

1. Замена фурнитуры



Современная фурнитура будет выглядеть привлекательно / Фото mblx

Перед очисткой и покраской следует проверить исправность всех механизмов. Чтобы обновленный вариант был не только красивым, но и функциональным – замените петли, крепежные элементы, выдвижные системы и ручки.

2. Ремонт шкафа



Сколы нужно зашпаклевать / Фото mblx

Если из-за многолетнего использования шкафа повредилась не только фурнитура, но и корпус, важно уделить внимание ремонту устаревших элементов. Возможно, вам придется доработать общую конструкцию шкафа: заменить полки, подлатать корпус и двери, отремонтировать направляющие для ящиков.

3. Очистка старого шкафа



Чтобы перекрасить шкаф, сначала нужно нанести грунтовку / Фото Berkem

Самое важное при реставрации старого шкафа – выровнять поверхность на которой впоследствии будут проводиться следующие работы. На фасад шкафа следует нанести тонкий слой грунтовки и шпаклевки, которые скроют большинство заметных дефектов. Эту процедуру следует провести и перед покраской старых шкафов из ДСП.

Старое покрытие фасада следует очистить шлифовальной бумагой и только после этого покрыть акриловой краской и лаком.



До и после реставрации шкафа / Фото Home-help

4. Декорирование

Завершающим этапом обновления старого шкафа является декорирование. Это самый приятный и творческий процесс, который позволяет разгуляться вашей фантазии. Используйте трафареты, обои и наклейки, декупаж или декорируйте двери мозаикой.

Как покрасить старый шкаф из ДСП

Старые шкафы из ДСП подвергаются обновлению труднее, чем мебель из благородного дерева. Тем не менее аккуратная окраска поверхностей из ДСП может замаскировать дефекты, которые возникли из-за транспортировки или длительной эксплуатации.



Перекрашенные шкафы могут выглядеть очень стильно / Фото Archidea

Перед тем, как покрасить старый шкаф из ДСП, следует устранить предыдущий слой краски. Для этого используют специальные растворители или шлифовальную бумагу. Далее шкаф разбирают на отдельные элементы. Шкаф из ДСП следует красить в разобранном состоянии, поскольку так уменьшается количество пробелов на стыках дверей и фасада.

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Лучше наносить акриловую водно-дисперсионную краску: она хорошо ложится на мебель из ДСП и быстро сохнет. После высыхания старый шкаф из ДСП следует покрыть несколькими слоями лака. Далее детали аккуратно собираются в обновленный шкаф, который прослужит еще не один десяток лет.

Как обновить старый лакированный шкаф

Если вы решили переделать лакированной шкаф, приготовьтесь, что реставрация займет несколько больше времени.



Самый простой способ – отполировать "уставший" шкаф / Фото mblx

Перед тем, как обновить старый лакированный шкаф следует провести тщательный демонтаж покрытия. Старый слой снимают шпателем, прогревая отдельные участки строительным феном. После того как вы очистили поверхность от старого лака, можно приступать к обработке фасадов шлифовальной бумагой и шпаклевкой. Несколько обработок помогут выровнять поверхность и подготовить лакированный шкаф к будущим обновлениям.

Видео, как недорого переделать шкаф в новый

Видео покраски старого шкафа:

Такой шкаф точно понравится детям:

Сделать новый шкаф из старого:

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