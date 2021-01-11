Мастер дала новую жизнь старым советским тумбам: фото до и после
Если у вас есть старая мебель, не спешите от нее избавляться. Лучше попробуйте сделать из них стильные предметы интерьера. Сегодня в сети есть много инструкций о том, как подарить старым вещам современный вид.
После этих фото вы тоже захотите сделать из своей советской мебели стильный декор. Украинский блогер с псевдонимом chudodikovina делится результатом переделки старых вещей в стильные предметы интерьера в своем Instagram-блоге.
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Весь процесс реставрации старых тумб можно посмотреть здесь:
Сначала мастер сняла лак со столешницы. Она хотела сохранить ее фактуру и оставить одного цвета с ножками.
Так тумбы выглядели до реставрации / Фото instagram.com/chudodikovina
Затем все остальные лакированные части покрыла грунтовкой и краской. Верхним слоем мастерица использовала воск для защиты поверхности.
Последним штрихом стали обновленные ручки, которые можно приобрести в строительных магазинах.
Ножки и столешницу оставили в одном цвете / Фото instagram.com/chudodikovina
В результате блогер сделала две стильные тумбы зелено-травяного цвета. Они прекрасно смотрятся вместе с другими винтажными предметами интерьера и постерами.
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