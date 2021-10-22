Решающие нюансы: о чем стоит позаботиться во время ремонта

Любой ремонт требует не только инвестиций, но и идей и вдохновения. Бывает, что мозг истощается настолько, что забывает о ключевых мелочах. Именно поэтому стоит всегда иметь под рукой список вещей, о которых надо позаботиться заранее.

Ремонт – это процесс, который отнимает много ментальных ресурсов. Поэтому в ходе работы можно забыть о мелочах, воплощение которых на позднем этапе потребует много усилий и затрат.

Интересно Будто полотно художника: яркие идеи для декора стен

Кроме того, есть правила, о которых все знают, но под влиянием дизайнеров или мастеров выбирают неправильные решения, которые впоследствии имеют катастрофические последствия.

Например, на кухне не стоит стелить ламинат или паркет. Маленькая протечка – и пол вздуется. Короб для гофры из вытяжки должен быть предусмотрен заранее.

Все надо предусмотреть до мелочей / Фото Pinterest

"Раскидывать" проводку нужно после того, как вы спланировали расположение мебели. Иначе впоследствии вам придется столкнуться со многими неудобствами.

Белая фуга на кухне – неудачное решение. Какими бы осторожными и аккуратными вы ни были, со временем она будет выглядеть далеко не лучшим образом.

В туалете надо предусмотреть еще одну вытяжку. Еще никто и никогда на сетовал о том, что она оказалась лишней.