Три нестандартных совета тем, кто хочет сделать ремонт в новом году
Если решили сделать ремонт, нужно перестать идеализировать его и смело браться за дело. Украинский дизайнер сделал перечень советов для тех, кто не знает, с чего начать трансформацию своего дома.
Многие относятся к ремонту серьезно и вкладывают в него большие средства, но не получают желаемого результата. Советы тем, кто решился сделать ремонт в новом году, дает дизайнер Ирина Лысюк.
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Упрощайте
Не нужно вкладывать в ремонт огромные средства и усилия / Фото Remoo
Обычно люди очень много работают, чтобы приобрести собственное жилье. Поэтому при ремонте хочется сделать все идеально: приобрести дорогую мебель, лучшую технику, вложить много денег в отделку.
Но нужно трезво подходить к собственному бюджету и вопросам целесообразности. Не переусердствуйте, ведь можно потратить немало средств, а квартира так и не станет стильной. Сегодня основным правилом является – чем проще, тем лучше.
Откажитесь от всего лишнего еще на этапе проектирования. Поверьте, в процессе ремонта, как показывает практика, вы все равно это сделаете, – советует дизайнер.
Снижайте важность
Вы не делаете ремонт навсегда, поэтому относитесь к нему просто / Фото VDstudio
Не думайте, что ремонт будет служить вам вечно. Создавайте дом с легкостью. Сегодня люди стали очень мобильными, поэтому нет гарантий, что вы будете жить в этой квартире или доме в течение длительного времени.
Дизайнер советует научиться получать удовольствие от процесса ремонта, а не только от результата.
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Найдите хороших людей
Специалисты в сфере ремонта часто имеют много заказов, поэтому к ним нужно занимать очередь / Фото VDstudio
Услуги компетентных специалистов стоят дороже, однако экономить на них не нужно. В конце концов, вы получите качественный ремонт, который не придется переделывать.
Если же вы считаете, что хороший дизайн дорогой, следует взглянуть на цену плохого дизайна. Поверьте, он обойдется вам значительно дороже, – комментирует Ирина Лысюк.
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