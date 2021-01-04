Если решили сделать ремонт, нужно перестать идеализировать его и смело браться за дело. Украинский дизайнер сделал перечень советов для тех, кто не знает, с чего начать трансформацию своего дома.

Многие относятся к ремонту серьезно и вкладывают в него большие средства, но не получают желаемого результата. Советы тем, кто решился сделать ремонт в новом году, дает дизайнер Ирина Лысюк .

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Упрощайте



Не нужно вкладывать в ремонт огромные средства и усилия / Фото Remoo

Обычно люди очень много работают, чтобы приобрести собственное жилье. Поэтому при ремонте хочется сделать все идеально: приобрести дорогую мебель, лучшую технику, вложить много денег в отделку.

Но нужно трезво подходить к собственному бюджету и вопросам целесообразности. Не переусердствуйте, ведь можно потратить немало средств, а квартира так и не станет стильной. Сегодня основным правилом является – чем проще, тем лучше.

Откажитесь от всего лишнего еще на этапе проектирования. Поверьте, в процессе ремонта, как показывает практика, вы все равно это сделаете, – советует дизайнер.

Снижайте важность



Вы не делаете ремонт навсегда, поэтому относитесь к нему просто / Фото VDstudio

Не думайте, что ремонт будет служить вам вечно. Создавайте дом с легкостью. Сегодня люди стали очень мобильными, поэтому нет гарантий, что вы будете жить в этой квартире или доме в течение длительного времени.

Дизайнер советует научиться получать удовольствие от процесса ремонта, а не только от результата.

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Найдите хороших людей



Специалисты в сфере ремонта часто имеют много заказов, поэтому к ним нужно занимать очередь / Фото VDstudio

Услуги компетентных специалистов стоят дороже, однако экономить на них не нужно. В конце концов, вы получите качественный ремонт, который не придется переделывать.