Ремонт на кухне: на что стоит обратить внимание в подборе смесителя

Функциональный, эстетичный и надежный – таким должен быть смеситель, так как им так часто пользуются в течение дня. На что обратить внимание при выборе кухонного смесителя и настроить его под свои потребности – в нашем материале.

Мойка и смеситель для кухни всегда являлись центром пространства. Эта пара сразу привлекает внимание каждого посетителя. Поэтому важно выбрать качественный кухонный смеситель, за которым легко ухаживать на регулярной основе.

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Такой незаменимый помощник как кухонный смеситель должен быть не только комфортным, но и простым в использовании и безопасным.

Незаменимый компонент современной кухни / Фото unsplash

При выборе смесителя лучше не экономить, ведь его постоянная замена или ремонт обойдутся в разы дороже. Также это ваша финансовая безопасность, ведь некачественное устройство может вызвать потоп.

Функциональный выбор / Фото unsplash

Лучше выбирать латунные изделия или из нержавеющей стали, если позволяет бюджет. Рассматривая разные варианты кроме эстетического вида следует обратить внимание и на функциональность. Здесь уже все зависит от размера вашей сметы.

Прекрасный дизайн / Фото unsplash

Одни из самых популярных смесителей сейчас с подключением к фильтру. Лучше всего ставить на фильтр отдельный кран. Их разнообразие сейчас позволяет выбрать желаемый дизайн и цвет.

Чего точно не стоит делать, так это выбирать смеситель под фильтр с выдвижным сливом, где в корпусе будут спрятаны шланги и душ. Причина проста: они все время будут друг о друга тереться. В результате может испортиться вся конструкция.