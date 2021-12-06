Ремонт на кухне: на что стоит обратить внимание в подборе смесителя
Источник:Інстаграм tania plytka
Функциональный, эстетичный и надежный – таким должен быть смеситель, так как им так часто пользуются в течение дня. На что обратить внимание при выборе кухонного смесителя и настроить его под свои потребности – в нашем материале.
Мойка и смеситель для кухни всегда являлись центром пространства. Эта пара сразу привлекает внимание каждого посетителя. Поэтому важно выбрать качественный кухонный смеситель, за которым легко ухаживать на регулярной основе.
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Такой незаменимый помощник как кухонный смеситель должен быть не только комфортным, но и простым в использовании и безопасным.
При выборе смесителя лучше не экономить, ведь его постоянная замена или ремонт обойдутся в разы дороже. Также это ваша финансовая безопасность, ведь некачественное устройство может вызвать потоп.
Лучше выбирать латунные изделия или из нержавеющей стали, если позволяет бюджет. Рассматривая разные варианты кроме эстетического вида следует обратить внимание и на функциональность. Здесь уже все зависит от размера вашей сметы.
Одни из самых популярных смесителей сейчас с подключением к фильтру. Лучше всего ставить на фильтр отдельный кран. Их разнообразие сейчас позволяет выбрать желаемый дизайн и цвет.Чего точно не стоит делать, так это выбирать смеситель под фильтр с выдвижным сливом, где в корпусе будут спрятаны шланги и душ. Причина проста: они все время будут друг о друга тереться. В результате может испортиться вся конструкция.