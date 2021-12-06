Мойка и смеситель для кухни всегда являлись центром пространства. Эта пара сразу привлекает внимание каждого посетителя. Поэтому важно выбрать качественный кухонный смеситель, за которым легко ухаживать на регулярной основе.
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Такой незаменимый помощник как кухонный смеситель должен быть не только комфортным, но и простым в использовании и безопасным.
Незаменимый компонент современной кухни / Фото unsplash
При выборе смесителя лучше не экономить, ведь его постоянная замена или ремонт обойдутся в разы дороже. Также это ваша финансовая безопасность, ведь некачественное устройство может вызвать потоп.
Функциональный выбор / Фото unsplash
Лучше выбирать латунные изделия или из нержавеющей стали, если позволяет бюджет. Рассматривая разные варианты кроме эстетического вида следует обратить внимание и на функциональность. Здесь уже все зависит от размера вашей сметы.
Прекрасный дизайн / Фото unsplash
Одни из самых популярных смесителей сейчас с подключением к фильтру. Лучше всего ставить на фильтр отдельный кран. Их разнообразие сейчас позволяет выбрать желаемый дизайн и цвет.