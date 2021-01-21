Ремонт в малогабаритной квартире требует немало сил. Многие виды работ просто недоступны из-за устаревших материалов, из которых построен дом. Рассказываем об основных нюансах, на которые нужно обращать внимание, если планируете ремонт в квартире-хрущевке.

При ремонте хрущевки нужно быть осторожными с перепланировкой. О том, как сделать стильный ремонт и не навредить, сообщает Novate .

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Перепланировка

Часто перепланировка совсем невозможна из-за особенностей дома. Например, внутри стен могут быть размещены трубы для отопления.

Но есть и преимущества. Большинство хрущевок строили из недорогих материалов, и внутренние стены не являются несущими. Поэтому в таких квартирах как раз можно сделать определенную перепланировку.



Обычно межкомнатные стены в хрущевках можно снести / Фото Roomtome

Категорически запрещено объединять комнату с балконом в хрущевках. Балкон держится на двух перекрытиях: одно является полом, а второе отделяет балкон от квартиры. Если убрать одно из них – внешняя часть может просто упасть.

Замена канализации

Обычно в хрущевках установлены чугунные трубы. Часто при ремонте люди заменяют их на пластиковые. Однако нужно обратить особое внимание на место стыка двух материалов. Если стык сделан некачественно, в какой-то момент может произойти протекание и вы затопите соседей. И даже не будете знать об этом.

Если на ваших чугунных трубах нет следов коррозии – оставьте их как есть. Лучше менять трубы в доме комплексно, в рамках капитального ремонта.

Проводка

Проводку можно и нужно заменить. Обычно старая проводка в хрущевках не выдерживает напряжения, возникающего при использовании современной техники.



Если знать некоторые нюансы, в хрущевке можно сделать стильный ремонт / Фото Stroy-podskazka

Утепление

В хрущевках толщина стен составляет всего 30-40 сантиметров, поэтому большинство жителей хотят утеплить свою квартиру. Чтобы сэкономить пространство, работы по утеплению проводят с внешней стороны.

Иногда вместо утепления можно установить батареи большего размера.

Толщина отделки стен

В хрущевке важно экономить пространство. Обычная плитка в ванной комнате или на кухне может украсть сантиметры на стенах. Подумайте над вариантами тонкого покрытия: краской или обоями.

Также специалисты не советуют отделывать стены гипсокартоном и выбирать натяжные потолки, которые воруют пространство.

Окно между ванной и кухней

Часто при ремонте его закладывают кирпичом. Но назначение этого окна – пропускать в ванную комнату солнечный свет, который обеззараживает воздух.

Если убрать окно, в ванной может появиться плесень и грибок.

Чрезмерный декор

Пространство в хрущевке очень ограничено, поэтому лучше отказаться от объемных предметов, которые загромождают его. Также не нужно выбирать пышную классику с плинтусами на потолке, монументальными шкафами и величественными диванами.



Выбирайте минималистичный дизайн и создавайте оптические иллюзии / Фото Budexim

Сосредоточьтесь на минимализме. В маленьком пространстве можно использовать оптические иллюзии: зеркала, скрытые двери, геометрические принты, которые визуально расширяют помещение.

Правильное использование пространства

В хрущевке нужно рационально использовать каждый сантиметр. Выбирайте шкафы до потолка, чтобы хранить все необходимые вещи. Кухонные шкафчики тоже можно сделать как можно больше, а вместо шкафа с дверцами выберите вариант купе. Он не требует дополнительного места для открывания.