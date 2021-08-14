Реконструкция почтового отделения 18 века: как выглядит обновленная усадьба за 22 миллиона
Источник:Idealhome
Прежнее сельское отделение почты – это замечательный приют для тех, кому нужно бегство от шума и жары мегаполиса. Историческое сооружение расположено в живописной сельской местности на юге Англии.
Старое почтовое отделение превратили в дом с тремя спальнями. Сооружение внесено в список исторического наследия, поэтому восстановление и реконструкция происходили с особой осторожностью.
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Обновленная усадьба расположена в Эксетере в графстве Девон на юге Англии.
Тишина и покой / Фото Idealhome
Сооружение датируется концом 18 века. Дом имеет соломенную крышу, а также потрясающие входные двери. Двор украшает волшебный сад, где можно уединиться или пообедать на свежем воздухе.
Невероятный открытый брус / Фото Idealhome
"Изюминкой" дома является комната для рисования – именно эта часть дома стала местом, где можно не только можно наслаждаться искусством, но и зажечь камин и отдохнуть после тяжелого дня.
Волшебный дизайн / Фото Idealhome
Кухня-столовая имеет высокие потолки, что делает эту комнату воздушной и просторной. Кухня цвета морской волны стала пространством оживленного общения.Безупречный дизайн создают только с вниманием к деталям. И в этом помогут кондиционеры Daikin, которые гармонично дополнят интерьер и добавят комфорта вашему дому. Ознакомиться с преимуществами кондиционеров Daikin и получить консультацию специалиста можно на сайте, заполнив соответствующую форму.
Двери из кухни ведут в сад / Фото Idealhome
На первом этаже расположены три спальни. Минималистичное пространство выглядит просто волшебно.
В стильной ванной комнате есть отдельная ванная с раскладным креслом и даже подоконное кресло. Принимая ванну, можно наслаждаться видом на поля.
Невероятная ванна с милым видом / Фото IdealhomeСтаринную усадьбу можно приобрести за 595 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно более 22 миллионам гривен.