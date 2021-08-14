Старое почтовое отделение превратили в дом с тремя спальнями. Сооружение внесено в список исторического наследия, поэтому восстановление и реконструкция происходили с особой осторожностью.

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Обновленная усадьба расположена в Эксетере в графстве Девон на юге Англии.

Тишина и покой / Фото Idealhome

Сооружение датируется концом 18 века. Дом имеет соломенную крышу, а также потрясающие входные двери. Двор украшает волшебный сад, где можно уединиться или пообедать на свежем воздухе.

Невероятный открытый брус / Фото Idealhome

"Изюминкой" дома является комната для рисования – именно эта часть дома стала местом, где можно не только можно наслаждаться искусством, но и зажечь камин и отдохнуть после тяжелого дня.

Волшебный дизайн / Фото Idealhome

Кухня-столовая имеет высокие потолки, что делает эту комнату воздушной и просторной. Кухня цвета морской волны стала пространством оживленного общения.

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Двери из кухни ведут в сад / Фото Idealhome

На первом этаже расположены три спальни. Минималистичное пространство выглядит просто волшебно.

В стильной ванной комнате есть отдельная ванная с раскладным креслом и даже подоконное кресло. Принимая ванну, можно наслаждаться видом на поля.

Невероятная ванна с милым видом / Фото Idealhome

Старинную усадьбу можно приобрести за 595 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно более 22 миллионам гривен.