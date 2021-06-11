Рейковые конструкции (баффели) применяются в современных и лаконичных стилях интерьера. Если вы решите дополнить ими барокко или классику – получите лишний груз. Несколько планочек в таком случае могут дополнить TV-зону или часть стены, но не выступать центральным элементом.

Читайте также Как дешево и стильно освежить интерьер с помощью декора: 10 идей с фотопримерами



В классическом интерьере лучше ограничиться несколькими планками / Фото Lavrov Design

Функции реек в интерьере

Эта деталь выполняет как декоративную, так и практическую функцию. В частности:

зонирует пространство: кухню от гостиной, спальное место от домашнего кабинета, коридор и лестничной клетки;

прикрывает помещение, где хранится одежда и хозяйственные принадлежности;

помогает обустроить помещение с неправильными пропорциями, рейка в таком случае предоставит ему упорядоченность и геометрию;

"вытягивает" пространство при вертикальной установке.

Виды реек

Их с десяток: деревянные, металлические, гипсовые, с промежутками, сплошные и другие.

Этот прием с дерева тактильный, мягкий с виду и крепкий, но он не терпит влаги. Поэтому устанавливать их в ванной или в комнатах без отопления – опасно. Для этих помещений следует выбрать шпонированные плиты МДФ или металлический вариант, который в случае необходимости можно перекрасить в цвет стен или декора.

Трендовые варианты

Сейчас в тренде узкие рельсы до 3-х сантиметров с максимально малыми промежутками. В список заносим сплошные конструкции баффелов, но учитывайте по 2 – 3 миллиметра на техническое расстояние.



Рейки для стены за телевизором / Фото Lavrov Design



Рейки для изголовья кровати / Фото Lavrov Design



Рейки для зонирования пространства / Фото Lavrov Design



Декоративные рейки в интерьере / Фото Lavrov Design