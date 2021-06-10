К стенке за экраном телевизора и соседней фурнитуры выдвигается немало требований. Интерьер должен спрятать все провода, игровые консоли, мультимедийные устройства. Чтобы достичь современного вида гостиной и сделать стену за телевизором максимально функциональной, дизайнеры предлагают немало выигрышных решений. Демонстрируем некоторые из них в подборке фото. 

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Стіна з телевізором
Современные идеи для установки телевизора / Фото Snuper Design

В этой гостиной подсвечивается не только телевизор, но и настенная панель. Эта функция заменяет камин, обеспечивая ощущение уюта и теплого света даже тогда, когда сам экран выключен.

Стіна з телевізором: ідеї
Современные идеи для установки телевизора / Фото home-designing

Стіна з телевізором: сучасні ідеї
Современные идеи для установки телевизора / Фото Vizline Studio

Если вы хотите добавить элемент роскоши, прикрепите телевизор к панелям с эффектом мрамора. Современный камин, расположенный сбоку на низкой TV-тумбе дополнит элитное решение. Журнальные столики в тон помогут усилить мраморный акцент.

Стіна з телевізором: стильні ідеї
Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing

Телевізор в вітальні
Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing

Открытые салатовые книжные полки хорошо комбинируют с кирпичной кладкой, а телевизор, размещенный под ними на бетонной полке, хорошо вписывается в концепт современного лофта. Стіна за телевізором
Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing

Стіна за телевізором
Современные идеи для установки телевизора / Фото The November Design

Если у вас открытое пространство и нет стены на которую можно повесить телевизор, подумайте об установке перегородки с окнами.

Стіна за телевізором
Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing

Стіна за телевізором
Современные идеи для установки телевизора / Фото Buro

Стіна за телевізором
Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing 

Стіна за телевізором
Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing

Этот телевизор был установлен на старой трубе дымохода от камина. Благодаря решению в котором деревянные плиты перекрывают друг друга, стена для экрана выглядит, будто произведение современного искусства.

Стіна за телевізором
Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing

Стіна за телевізором
Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing

Стіна за телевізором
Современные идеи для установки телевизора / Фото Behance Matt Mielcarek

Черная секция узора на стене маскирует выключенный экран телевизора, делая гостиную более свободной от вещей. 