К стенке за экраном телевизора и соседней фурнитуры выдвигается немало требований. Интерьер должен спрятать все провода, игровые консоли, мультимедийные устройства. Чтобы достичь современного вида гостиной и сделать стену за телевизором максимально функциональной, дизайнеры предлагают немало выигрышных решений. Демонстрируем некоторые из них в подборке фото.

Читайте также L-образная кухня: 15 идей, которые вы можете реализовать в своем доме



Современные идеи для установки телевизора / Фото Snuper Design

В этой гостиной подсвечивается не только телевизор, но и настенная панель. Эта функция заменяет камин, обеспечивая ощущение уюта и теплого света даже тогда, когда сам экран выключен.



Современные идеи для установки телевизора / Фото home-designing



Современные идеи для установки телевизора / Фото Vizline Studio

Если вы хотите добавить элемент роскоши, прикрепите телевизор к панелям с эффектом мрамора. Современный камин, расположенный сбоку на низкой TV-тумбе дополнит элитное решение. Журнальные столики в тон помогут усилить мраморный акцент.



Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing



Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing



Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing Открытые салатовые книжные полки хорошо комбинируют с кирпичной кладкой, а телевизор, размещенный под ними на бетонной полке, хорошо вписывается в концепт современного лофта.Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing



Современные идеи для установки телевизора / Фото The November Design

Если у вас открытое пространство и нет стены на которую можно повесить телевизор, подумайте об установке перегородки с окнами.



Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing



Современные идеи для установки телевизора / Фото Buro



Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing



Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing

Этот телевизор был установлен на старой трубе дымохода от камина. Благодаря решению в котором деревянные плиты перекрывают друг друга, стена для экрана выглядит, будто произведение современного искусства.



Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing



Современные идеи для установки телевизора / Фото Home-designing



Современные идеи для установки телевизора / Фото Behance Matt Mielcarek

Черная секция узора на стене маскирует выключенный экран телевизора, делая гостиную более свободной от вещей.