Как разместить мебель в новостройке: 6 основных правил

Когда вы завершили ремонт и готовитесь переехать в новый дом, остается финишный этап – заполнить пустое пространство. В этот момент следует правильно продумать процесс меблировки помещения.

Если приступать к процессу меблировки без помощи специалистов, расстановка необходимых предметов может вызвать много вопросов. Чтобы этот этап стал проще, собрали основные правила, которые сделают вашу новостройку удобной и уютной.

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Найдите баланс



Достигните баланса, сочетая различные фактуры / Фото Pinterest

Расстановка мебели в новом доме – это настоящий вызов, поскольку вы еще не привыкли к новой площади, высоте и количеству света. Поэтому первое, что вам следует сделать – найти баланс, который подойдет вашему помещению.

Учтите размер мебели и то, где вы будете их размещать.

Вы должны быть осторожными, размещая габаритную мебель в одном углу, поскольку это перегрузит пространство. К примеру, фортепиано лучше совместить со стулом на тонких ножках, а угловой диван с небольшим журнальным столиком.

Составьте карту того, как вы будете передвигаться домом



Предусмотрите то, как вы будете передвигаться домом / Фото design milk

Разобраться с пустым пространством в новостройке значительно легче, чем сделать перестановку в обжитом помещении. Вы можете составить ориентировочный план, в котором объедините зоны, выполняющие сходные функции: шкаф и место для хранения гладильной доски, корзина для белья и стиральная машина, рабочий треугольник на кухне (плита – раковина – холодильник) и другое. Учитывая логистику, вы обеспечиваете себе порядок в будущем.

Подвиньте мебель к стене

Если вы хотите, чтобы новостройка выглядела больше, попробуйте подвинуть мебель к стенам. Это особенно уместно, если вы купили предметы, которые визуально уменьшают пространство.

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Также важно убедиться, что между стенами и спинкой мебели есть несколько сантиметров свободного пространства.

В просторных гостиных не стоит придерживаться этого правила, даже наоборот – разместите диваны подальше от стен и обеспечьте удобный квадрат или круг для разговоров с родственниками или гостями, которые будут сидеть рядом.

Учтите функцию



Выбирайте многофункциональную мебель / Фото Pinterest

Учтите, для чего предназначена комната и мебель. Например, если вы хотите разместить диваны в гостиной, вы можете воспользоваться предварительным советом и расположить их так, чтобы они смотрели друг на друга. Однако в этом нет смысла, если главная функция гостиной – просмотр телевизора.

Учитывайте высоту стола



Важно подобрать стол правильного размера / Фото Pinterest

При расположении столов, следует помнить о правиле вытянутой руки. Если вы сидите на стульях или диванах, всем должно быть удобно дотягиваться до поверхности стола.

Убедитесь, что ваши столики имеют такую ​​же высоту, как и подлокотники стульев. Журнальные столики могут быть такой же высоты (или ниже) как диванные сиденья.

Не забывайте экспериментировать

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Вместо того чтобы сосредоточиться на одной идее, попробуйте поэкспериментировать, перемещая предметы в разные зоны. Таким образом вы сможете найти идеальную конфигурацию.