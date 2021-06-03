Как разместить дом на участке, учитывая особенности климата: пример JAG Studio – фото

Эквадорский проект 6M – это просторный частный дом, расположенный на большом участке рядом с озером. Из-за климатических условий, территория постоянно находится под воздействием жаркого солнца, поэтому архитектором пришлось придумать решение, которое поможет сохранить прохладу в доме.

Чтобы избежать полуденного солнца, дом расположен в направлении западной стороны. К тому же такое решение помогло архитекторам обустроить здесь внутренний дворик с большим количеством растительности. Насаждения уменьшат влияние ветров, обусловленных водой возле дома.

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Архитектура дома удачно комбинирует большое количество панорамных окон, железную массивную обшивку и андезитовый щебень. Такое решение одновременно предотвращает перегрев помещения и обеспечивает достаточное количество естественного света хозяевам дома.



Цель архитектора – добиться жилых помещений как снаружи, так и внутри / Фото Architizer



Растительность, которая была на участке до начала строительства, стала прекрасным садом / Фото Architizer

Растительность, попавшая в частную зону, и сад с водоемом тоже удачно вписываются в общий ансамбль двора. Вместо того чтобы спорить с природой, архитекторы следуют ей. Так в пространстве появляются минималистичный мостик, точечная подсветка и ненавязчивый декор на воде.



В доме сочетаются много благородных материалов / Фото Architizer



В доме сочетаются много благородных материалов / Фото Architizer

Одним из основных элементов фасада является навес для автомобилей. Общую концепцию дополняют и железные ворота, которые приглашают гостей к внешнему залу.



Массивные ворота / Фото Architizer



Массивные ворота / Фото Architizer



Во дворе тоже есть несколько полноценных зон для отдыха / Фото Architizer

Природный камень, железо, бетон и стекло, использованные в проекте, – это благородные материалы, которые позволили разделить пространство. Именно с помощью игры с текстурами, архитекторам удалось выделить техническую зону дома. Это, кстати, единственное помещение, расположенное на верхнем уровне, что, благодаря монотонной железной обшивке, никак не портит горизонтальность концепта.



Решение, которое объединяет первый и второй этаж / Фото Architizer



Лестница, ведущая к технической зоне / Фото Architizer

Тюль, шторы и автоматизированные жалюзи помогут избежать солнца в зоне кухни-столовой в течение летнего периода, а гостиная, где расположен большой телевизор, защищена от жары садом.



Зона столовой / Фото Architizer



Зона столовой / Фото Architizer



Зона гостиной / Фото Architizer



Множество природных элементов помогли архитекторам выполнить поставленную задачу / Фото Architizer