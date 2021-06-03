Чтобы избежать полуденного солнца, дом расположен в направлении западной стороны. К тому же такое решение помогло архитекторам обустроить здесь внутренний дворик с большим количеством растительности. Насаждения уменьшат влияние ветров, обусловленных водой возле дома.

Читайте также В Коблево появятся дома, похожие на мидию: фото впечатляющего проекта

Архитектура дома удачно комбинирует большое количество панорамных окон, железную массивную обшивку и андезитовый щебень. Такое решение одновременно предотвращает перегрев помещения и обеспечивает достаточное количество естественного света хозяевам дома.

Как разместить коттедж
Цель архитектора – добиться жилых помещений как снаружи, так и внутри / Фото Architizer

Как разместить коттедж
Растительность, которая была на участке до начала строительства, стала прекрасным садом / Фото Architizer

Растительность, попавшая в частную зону, и сад с водоемом тоже удачно вписываются в общий ансамбль двора. Вместо того чтобы спорить с природой, архитекторы следуют ей. Так в пространстве появляются минималистичный мостик, точечная подсветка и ненавязчивый декор на воде.

Как разместить коттедж
В доме сочетаются много благородных материалов / Фото Architizer

Как разместить коттедж
В доме сочетаются много благородных материалов / Фото Architizer

Одним из основных элементов фасада является навес для автомобилей. Общую концепцию дополняют и железные ворота, которые приглашают гостей к внешнему залу.

Как разместить коттедж
Массивные ворота / Фото Architizer

Как разместить коттедж
Массивные ворота / Фото Architizer

Как разместить коттедж
Во дворе тоже есть несколько полноценных зон для отдыха / Фото Architizer

Природный камень, железо, бетон и стекло, использованные в проекте, – это благородные материалы, которые позволили разделить пространство. Именно с помощью игры с текстурами, архитекторам удалось выделить техническую зону дома. Это, кстати, единственное помещение, расположенное на верхнем уровне, что, благодаря монотонной железной обшивке, никак не портит горизонтальность концепта.

Как разместить коттедж
Решение, которое объединяет первый и второй этаж / Фото Architizer

Как разместить коттедж
Лестница, ведущая к технической зоне / Фото Architizer

Тюль, шторы и автоматизированные жалюзи помогут избежать солнца в зоне кухни-столовой в течение летнего периода, а гостиная, где расположен большой телевизор, защищена от жары садом.

Зона столової
Зона столовой / Фото Architizer

Зона столової
Зона столовой / Фото Architizer

Зона вітальні
Зона гостиной / Фото Architizer

Как разместить коттедж
Множество природных элементов помогли архитекторам выполнить поставленную задачу / Фото Architizer