Различные прикроватные тумбы в спальне: когда это уместно и как подобрать – примеры с фото

Как выбрать для спальни две совершенно разные прикроватные тумбочки, чтобы это выглядело уместно и стильно? Собрали советы дизайнеров интерьера, которые помогут найти ответ на этот вопрос.

Трудно вспомнить все предметы, которые располагаются на прикроватной тумбе перед сном. От книги с очками к телефону и наручным часам. Каждый из нас имеет свой стандартный набор вещей, которые он оставляет рядом с собой, поэтому если мы имеем дело с двуспальной кроватью, тумб в спальне тоже должно быть две.

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Что же делать, если вы решили отказаться от устаревшего решения устанавливать тумбы из одного комплекта? Как подобрать модели, которые будут дополнять друг друга? И что учесть при выборе тумбы? Рассказываем!



Как совместить разные прикроватные тумбы в интерьере / Фото Apartment Therapy

Столики или тумбочки не должны отличаться полностью и во всем . Что-то общее в них все-таки должно остаться: стиль, размер, форма, палитра. Выберите нужный параметр.

. Что-то общее в них все-таки должно остаться: стиль, размер, форма, палитра. Выберите нужный параметр. Учтите стиль спальни. Иногда уместно использовать цвет или материал, нехарактерный для помещения, однако уместный в плане общего концепта . Так, например, в скандинавскую, полностью белую спальню, прекрасно впишутся прикроватные столики, изготовленные из разного дерева. Главное, чтобы реализованная идея выглядела органично и дополняла интерьер.

. Так, например, в скандинавскую, полностью белую спальню, прекрасно впишутся прикроватные столики, изготовленные из разного дерева. Главное, чтобы реализованная идея выглядела органично и дополняла интерьер. Если нужно связать предметы, которые отличаются по стилю и форме, попробуйте сосредоточиться на одинаковой обработке. Классическую и современную тумбочки получится совместить, оклеив их зеркальными панелями из пластика.

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Выберите самый яркий оттенок в интерьере, например голубую вазу, красную раму для фотографий или лиловую подушку. Покрасьте в этот цвет обе тумбочки, чтобы они подчеркнули декор.



Используйте акцентный элемент / Фото Design Corral

Если возможности перерабатывать тумбочки нет и они полностью отличаются по стилю, цвету и размеру, просто поставьте на них одинаковые светильники.

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