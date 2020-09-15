Хорошее освещение формирует впечатление от пространства и помогает его визуального увеличить. У дизайнеров есть несколько проверенных приемов, которые не оставляют зрителей равнодушными.

Освещение – один из важнейших элементов дизайна интерьера, утверждает Archdaily.

Несколько ярких источников



Различные осветительней приборы помогают зонировать помещение / Фото Archdaily

Распространенная ошибка – устанавливать только один централизованный источник света. Так углы помещения поглотит мрак, оно будет казаться неуютным и дискомфортным.

Большие полутемные пространства кажутся меньшими, чем есть на самом деле.

Больше встроенных светильников



Диоды в потолке выглядят лаконично и сдержанно / Фото Archdaily

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Лампы и диоды, углубленные в стену или потолок, делают комнату просторной и не крадут лишнее место.

Это отличное решение для маленьких помещений, где даже скромные элементы декора могут сжимать или разрезать пространство.

Внимание на стены



Солнечное сияние часто используют в интерьере / Фото Archdaily

Направления света на стены комнаты – интерьерное решение, что расширяет пространство и делает его максимально привлекательным. Для этого архитекторы нередко проектирует окна и различные люки в крыше.

Эффекта "мытья стен светом" можно достичь и с помощью электрических средств.

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Взгляд вверх



Помещение становится загадочным со скрытыми огоньками / Фото Archdaily

Интересного эффекта можно достичь, направив лучи светильников вверх. Подсвечивают верхушки шкафов, декоративные ниши, картины и другие, часто неожиданные, предметы интерьера.

Это делает дизайн более сложным и интересным. Зритель хочет заглянуть "за горизонт", туда, откуда идет необычное сияние.

Эффект зазеркалья



Для увеличения пространства не обойтись без зеркал / Фото Unsplash

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Зеркала удваивают пространство, а также отражают свет, что делает комнату больше, а так же визуально привлекательной. Эту роль могут взять на себя и другие глянцевые поверхности, которые заставят ваш дом буквально блестеть.

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