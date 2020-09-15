Как расширить пространство в комнате с помощью света: практические советы
Хорошее освещение формирует впечатление от пространства и помогает его визуального увеличить. У дизайнеров есть несколько проверенных приемов, которые не оставляют зрителей равнодушными.
Освещение – один из важнейших элементов дизайна интерьера, утверждает Archdaily.
Несколько ярких источников
Различные осветительней приборы помогают зонировать помещение / Фото Archdaily
Большие полутемные пространства кажутся меньшими, чем есть на самом деле.
Больше встроенных светильников
Диоды в потолке выглядят лаконично и сдержанно / Фото Archdaily
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Лампы и диоды, углубленные в стену или потолок, делают комнату просторной и не крадут лишнее место.
Это отличное решение для маленьких помещений, где даже скромные элементы декора могут сжимать или разрезать пространство.
Внимание на стены
Солнечное сияние часто используют в интерьере / Фото Archdaily
Направления света на стены комнаты – интерьерное решение, что расширяет пространство и делает его максимально привлекательным. Для этого архитекторы нередко проектирует окна и различные люки в крыше.
Эффекта "мытья стен светом" можно достичь и с помощью электрических средств.
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Взгляд вверх
Помещение становится загадочным со скрытыми огоньками / Фото Archdaily
Интересного эффекта можно достичь, направив лучи светильников вверх. Подсвечивают верхушки шкафов, декоративные ниши, картины и другие, часто неожиданные, предметы интерьера.
Это делает дизайн более сложным и интересным. Зритель хочет заглянуть "за горизонт", туда, откуда идет необычное сияние.
Эффект зазеркалья
Для увеличения пространства не обойтись без зеркал / Фото Unsplash
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Зеркала удваивают пространство, а также отражают свет, что делает комнату больше, а так же визуально привлекательной. Эту роль могут взять на себя и другие глянцевые поверхности, которые заставят ваш дом буквально блестеть.
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