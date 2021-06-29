Чтобы вы не забыли о какой-то детали и сэкономили деньги на ненужной мебели или текстиле, дизайнеры интерьеров составили специальный чек-лист, который поможет правильно обустроить небольшие помещения. Сохраняйте, чтобы не потерять.

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Растения



Вазоны помогут организовать пространство / Фото Pexels

Растения не только улучшают микроклимат, но и помогают зонировать открытое пространство. Большие вазоны способны стать живой стеной между кухней и столовой, или спальней и гардеробной, а небольшие растения в вазах станут роскошным дополнением к журнальному столику или подоконнику.

Вешалка для верхней одежды у входа

Вешалка станет своеобразным указателем, где начинается и завершается входная зона.

Зеркало в коридоре

Если вы хотите расширить холл, достаточно установить зеркало в полный рост. Чтобы оно не отражало беспорядок, дополните его тумбой для хранения обуви.

Установите в шкафу специальные ящики для хранения



Корзины для хранения полотенец и постельного белья / Фото Pinterest

Простыни, одеяла и полотенца требуют особой упорядоченности. Чтобы отделить их от одежды, приобретите плетеные корзины и установите их на отдельной полочке в шкафу.

Журнальный столик

Кажется, что это необязательный предмет, но все дело в размерах. Если у вас небольшая квартира, вам понадобится соответствующий стол перед диваном в гостиной. В выходные вы будете принимать здесь гостей, а в будни – тут поместятся важные для вас вещи.

Кресла на тонких ножках



Кресла на тонких ножках можно найти в коллекциях IKEA / Фото Pexels

В небольшой квартире недопустимо устанавливать кресла. Лучше выбрать удобные кухонные стулья, на длинных, тонких ножках.

Маленький стол для небольшой столовой

Небольшой круглый стол и 4 кресла – это все, что вам нужно в этой зоне.

Мобильная мебель и минимум цветов

Учтите, что ваша столовая и гостиная не могут быть обставлены массивной и яркой мебелью, поэтому используйте мобильные предметы и минимум цветов.

Телевизор не в гостиной

Поместите телевизор в спальной зоне. Так вы избежите необходимости располагать всю мебель гостиной в направлении экрана и сэкономите на этом более полезной площади.

Декоративный столик

Подвесная столешница консоли и аккуратное зеркало практически не займут места, но придадут вашей квартире дополнительное место для хранения книг, картин, косметики и аксессуаров.

Пространство для хранения кухонных гаджетов



Предусмотрите места для хранения кухонных девайсов / Фото Pexels

Не бывает много полочек. Поэтому, обустраивая кухню, убедитесь, что все опорные конструкции имеют выдвижные ящики, секции для хранения посуды, место для хранения овощей и мусорного ведра.

Декор в коридоре

Небольшие размеры вашей квартиры не означают, что вы должны отказаться от декора. Растения, зеркала, картины и другие элементы могут стать прекрасным дополнением к однотонным стенам коридора.

Маленькая ванная

При оформлении небольшой ванны, старайтесь разместить навесные полки у двери. Ниже выделите место под корзину для белья и стиральную машинку.

Кроме зеркала и полочки для мыла и зубной щетки, попробуйте добавить функциональные держатели для туалетной бумаги над унитазом и тумбу под умывальником, где будет храниться резервная бытовая химия.

4 вещи в спальне



Оставьте в спальне только главное / Фото Pexels

Не переполняйте спальню мебелью. Чем она свободнее, тем лучше. Кровать, гардероб, небольшое кресло и комод – 4 вещи, необходимые в этой комнате.

Кондиционер

Приобретите технику для поддержания комфортного микроклимата, поскольку в небольших квартирах часто наблюдаются чрезмерно высокие температуры. Позаботьтесь, чтобы один прибор выполнял как можно больше функций.

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Открытое пространство

Не отделяйте кухню от гостиной стеной или перегородками, лучше установите стильную барную стойку. Так вы получите практическое и органическое разделение квартиры на отдельные зоны.

Жалюзи

Подберите светлые жалюзи, чтобы они отражали свет и визуально расширяли пространство квартиры.

Забудьте о множестве тканей и фактур

А вот шторы и тюль – не лучшее решение. То же самое касается коврика и подушек. Обустраивая небольшое помещение выберите что-то одно, чтобы ваша квартира не стала давить на вас разнообразием принтов и фактур.

Инвестируйте в базовую, но функциональную технику

Небольшой робот-помощник, стиралка с функцией сушилки, кухонная техника 3 в 1 и отказ от того, чем вы не будете пользоваться в быту, помогут сэкономить место в квартире.

Укладывайтесь в дизайнерские вещи

Поскольку это лимитированное и недешевое удовольствие, вам не удастся забить ими все пространство. А высококачественные материалы, использование для изготовления дизайнерской мебели, продлят время их эксплуатации.

Умные технологии



Одна вещь облегчит взаимодействие с пространством / Фото Unsplash

Превратите свою небольшую квартиру в умный дом. Покупайте гаджеты, фонари, динамики, которыми можно управлять дистанционно.

Удобный стеллаж для одежды

Купите стеллаж с большим количеством отделов, чтобы сэкономить место на шкафу.

Стационарные держатели на внутренних подоконниках

Если у вас нет балкона или террасы, обустройте на внутреннем подоконнике стационарные держатели для вазонов.

Никаких торшеров



Выбирайте подвесные светильники / Фото Pexels

Все светильники в небольших помещениях должны крепиться к стенам или потолку. Любые штативы – это нерационально использована площадь.

Простой способ добавить бонусную зону

Если ваша квартира небольшая, но у вас есть свободное место у окна, расположите здесь кабинет или бар. Для этого не нужны дополнительные атрибуты, просто обустройте подоконник в соответствии со своими целями и поместите перед ним барные табуреты или кресло.