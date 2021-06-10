Как рассчитать бюджет ремонта: советы архитекторов

Бюджет ремонта квартиры – одна из самых болезненных тем. Заказчики часто приходят к архитектурным компаниям с завышенными ожиданиями и желанием сэкономить на каждом этапе процесса. Но конечная цена в основном устанавливается не самой студией, а представляет собой комплекс многих факторов. Подробнее о них – далее.

Цена на ремонт квартиры состоит из стоимости материалов, мебели, элементов отделки и ремонтных работ. Вся необходимая для закупки информация, находится в спецификации – специальной таблицы с названиями, производителями, поставщиками, количеством, ссылками и ориентировочной ценой на все элементы, присутствующие в проекте.

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Почему цена ориентировочная, а не точная

Потому что она действительна на момент составления спецификации, а стоимость материалов постоянно растет. Следовательно, ни одна студия не сможет предоставить гарантий, особенно, если вы приступите к ремонтным работам через длительное время.

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Сегодня спецификация проектов чрезвычайно точна. Студии вписывают туда все необходимые элементы, от габаритной мебели к ершику для унитаза. Если во время авторского надзора цена на какой-то элемент повысится, эксперты помогут подобрать хороший аналог по стоимости, которая будет отвечать вашим бюджетам.

Также учтите, чтобы в таблицу попали только реальные предметы и детали, иначе – вам придется долго искать нужную вещь, которой, вероятно, даже нет на рынке. Также цену на материалы может повысить их доставка из-за границы, поэтому опирайтесь на то, что можно получить в Украине, а еще лучше – старайтесь подыскать поставщиков из своего города.

На чем экономить нельзя

Если вы видите, что ремонт выходит за пределы установленного бюджета, вы можете попросить подрядчиков найти дешевые аналоги, закупить материалы на рынках, которые предлагают самую дешевую цену или сэкономить на рабочей силе. В этом нет ничего плохого, если это не повлияет на качество, долговечность и безопасность.

Но существуют категории на которых экономить категорически нельзя. Это: