Эти советы касаются как полиуретановых плинтусов на полу, так и лепнины, которую устанавливают на потолке.

На проблемные моменты обращают внимание в блоге My home salon.

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Основные ошибки при монтаже плинтусов

Клеить плинтуса на краску



Плинтуса нужно клеить до покраски стен / Фото pol-exp.com

В большинстве видов краски есть слой, который отталкивает воду. Если попробовать приклеить плинтус на такую поверхность – он не приклеится или приклеится плохо и со временем все же отстанет.

Клеить плинтуса на плитку



Плинтуса задают тон помещению / Фото M-strana

Такая конструкция тоже не будет держаться. В клее есть влага, которую должны вобрать поверхности. Плитка не впитывает влагу, поэтому клей просто не подействует.

Сначала клеить обои, а затем – лепнину



Потолочный п линтус тоже нужно клеить перед обоями / Фото Design-homes

Если вы хотите украсить переход между стеной и потолком полиуретановой лепниной, то именно ее нужно клеить первой. И уже потом покрывать стены обоями. Не клейте лепнину на обои – она будет плохо держаться.

Неправильный инструмент



При вырезании неправильным инструментом образуются щели / Фото Chudopol

Обычно плинтуса и лепнину устанавливают с помощью инструмента под названием "сусло". Но если ваши стены не образуют идеальный прямой угол – вам понадобится специальная торцовочная пила. Она поможет избежать неточностей и кривых срезов.

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Красить до установки



Плинтус нужно красить после монтажа / Фото klondike-decor.com.ua