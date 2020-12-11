Не делайте так: названы распространенные ошибки при установке плинтусов
Эти советы касаются как полиуретановых плинтусов на полу, так и лепнины, которую устанавливают на потолке.
На проблемные моменты обращают внимание в блоге My home salon.
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Основные ошибки при монтаже плинтусов
Клеить плинтуса на краску
Плинтуса нужно клеить до покраски стен / Фото pol-exp.com
В большинстве видов краски есть слой, который отталкивает воду. Если попробовать приклеить плинтус на такую поверхность – он не приклеится или приклеится плохо и со временем все же отстанет.
Клеить плинтуса на плитку
Плинтуса задают тон помещению / Фото M-strana
Такая конструкция тоже не будет держаться. В клее есть влага, которую должны вобрать поверхности. Плитка не впитывает влагу, поэтому клей просто не подействует.
Сначала клеить обои, а затем – лепнину
Потолочный плинтус тоже нужно клеить перед обоями / Фото Design-homes
Если вы хотите украсить переход между стеной и потолком полиуретановой лепниной, то именно ее нужно клеить первой. И уже потом покрывать стены обоями. Не клейте лепнину на обои – она будет плохо держаться.
Неправильный инструмент
При вырезании неправильным инструментом образуются щели / Фото Chudopol
Обычно плинтуса и лепнину устанавливают с помощью инструмента под названием "сусло". Но если ваши стены не образуют идеальный прямой угол – вам понадобится специальная торцовочная пила. Она поможет избежать неточностей и кривых срезов.
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Красить до установки
Плинтус нужно красить после монтажа / Фото klondike-decor.com.ua
Полиуретановые плинтуса и лепнину нужно красить только после установки. Так вы сможете сделать целостную картину, тщательно прокрасить стыки и щели.
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