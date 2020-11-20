Названы распространенные ошибки в интерьере гостиной: как их избежать
К планированию интерьера гостиной нужно подходить серьезно. Это комната, в которой жители находятся большую часть времени. Кроме того, здесь принимают гостей.
Про ошибки при планировании гостиной рассказывает дизайнер Наталья Руснак.
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Люстра посреди комнаты
Нужно зонировать помещение с помощью света / Фото Pinterest
Одинокая люстра в центре потолка не способна полноценно осветить всю комнату. Нужно грамотно продумать сценарии освещения.
Используйте разноуровневое освещение: верхнее, а также боковое и скрытое. Так вы сможете создавать различную атмосферу и регулировать интенсивность.
Мебель у стен
Лучше разбить пространство на отдельные зоны / Фото Rozetka
Если размер комнаты позволяет, сделайте отдельные зоны. Не расставляйте все мебель в линию вдоль стен. Например, диван можно поставить в центре, чтобы он был основным акцентом в интерьере.
Скучные гарнитуры
Лучше экспериментировать с различными стилями кресел и дивана / Фото Houzz
Дизайнер не советует покупать кресла и диван из одного комплекта. Лучше поэкспериментируйте с оттенками и фактурой – это будет выглядеть стильно.
Большой темный шкаф
Темные цвета допустимы в большом помещении / Фото mebli.shop
Если площадь гостиной небольшая, ни в коем случае не покупайте монолитную темную мебель. Она украдет и без того маленькое пространство. Лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам.
Такой же диван
Темный диван визуально уменьшает пространство / Фото Mebelindesign
В маленькой гостиной единственным правильным вариантом является светлый диван. Добавьте на него яркие контрастные подушки – это визуально расширит пространство.
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Маленький ковер
Ковер должен выходить за пределы мебели / Фото bigl.ua
Ковер – это элемент мягкой мебели в комнате. Поэтому его нужно выбирать тщательно.
Не покупайте слишком маленький ковер. Он не создаст логический центр комнаты.
Чтобы сделать пространство визуально больше, используйте ковер, который выходит за пределы мебели.
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