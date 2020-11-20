К планированию интерьера гостиной нужно подходить серьезно. Это комната, в которой жители находятся большую часть времени. Кроме того, здесь принимают гостей.

Про ошибки при планировании гостиной рассказывает дизайнер Наталья Руснак .

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Люстра посреди комнаты



Нужно зонировать помещение с помощью света / Фото Pinterest

Одинокая люстра в центре потолка не способна полноценно осветить всю комнату . Нужно грамотно продумать сценарии освещения.

Используйте разноуровневое освещение: верхнее, а также боковое и скрытое . Так вы сможете создавать различную атмосферу и регулировать интенсивность.

Мебель у стен



Лучше разбить пространство на отдельные зоны / Фото Rozetka

Если размер комнаты позволяет, сделайте отдельные зоны . Не расставляйте все мебель в линию вдоль стен. Например, диван можно поставить в центре , чтобы он был основным акцентом в интерьере.

Скучные гарнитуры



Лучше экспериментировать с различными стилями кресел и дивана / Фото Houzz

Дизайнер не советует покупать кресла и диван из одного комплекта . Лучше поэкспериментируйте с оттенками и фактурой – это будет выглядеть стильно.

Большой темный шкаф



Темные цвета допустимы в большом помещении / Фото mebli.shop

Если площадь гостиной небольшая, ни в коем случае не покупайте монолитную темную мебель . Она украдет и без того маленькое пространство. Лучше отдавать предпочтение светлым оттенкам .

Такой же диван



Темный диван визуально уменьшает пространство / Фото Mebelindesign

В маленькой гостиной единственным правильным вариантом является светлый диван . Добавьте на него яркие контрастные подушки – это визуально расширит пространство.

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Маленький ковер



Ковер должен выходить за пределы мебели / Фото bigl.ua

Ковер – это элемент мягкой мебели в комнате. Поэтому его нужно выбирать тщательно.

Не покупайте слишком маленький ковер. Он не создаст логический центр комнаты.