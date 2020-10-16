Красивые картинки в интернете иногда заставляют нас принимать решения, о которых мы пожалеем после ремонта. Как не наделать ошибок при планировании кухни – читайте в нашем материале.

Существуют определенные стандартные решения, о которых потом жалеет большинство пользователей, сообщает Ivd .

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Отсутствие вытяжки



Позаботьтесь о вытяжке во время ремонта / Фото Unsplash

Часто владельцы жилья стремятся сэкономить и не устанавливают на кухне вытяжку. Но даже если вы сегодня готовите мало, никто не знает, как будет жить ваша семья завтра. Иногда без вытяжки невозможно приготовить простые блюда.

К вам могут приехать родственники или друзья, кроме того, семья может увеличиться. Поэтому нужно тщательно взвесить все "за" и "против" вытяжки при планировании интерьера кухни.

Мало места для хранения



Не пренебрегайте верхними полками ради красоты / Фото Unsplash

На картинках в интернете сегодня можно встретить кухни, где нет верхних полок для хранения. Нередко дизайнеров просят оформить интерьер так же. А после ремонта становится понятно, что большую часть кухонных принадлежностей просто негде хранить.

Такой подход оправдан только если вы действительно имеете действительно минимум посуды и вещей.

Рельеф н ая мебель

Сегодня многие выбирают классические кухни с деревянными фасадами. Нередко предлагают сделать фасад с узора ми, декоративными элементами и тому подобное.



Лучше выбирать фасады без лишних украшений / Фото Unsplash

Такой дизайн выглядит хорошо, однако нецелесообразно для кухни. На нем собирается пыль и жир, а убрать загрязнения достаточно сложно.

Открытая система для посуды



Лучше открыто хранить только то, чем часто пользуетесь / Фото Unsplash

Открытое хранение выглядит эффектно. Но можно хранить так только действительно красивую, дизайнерскую посуду, или же предметы, которые вы используете часто.

На кухне точно есть такие вещи, которые лучше спрятать на закрытых полках: например, "праздничный" сервиз. Эти предметы покрывает пыль, и их приходится мыть каждый раз перед использованием. Пыль также добавляет нечистоплотности общему виду кухни.



Полки для открытого хранения собирают пыль / Фото Unsplash

Керамическая раковина



Керамическая раковина более уместна в ванной комнате / Фото Unsplash

Чаще всего на наших кухнях стоят мойки из "нержавейки" или керамогранита. Однако подборки хороших фото в сети подталкивают приобрести модную керамическую раковину.

Действительно, они очень стильные, однако имеют немало недостатков. Их легко разбить при падении тяжестей: на кухне такое случается часто.

Также керамические мойки выглядят неэстетично, когда загрязнены.

Сантехника из меди

Медные мойки пользуются популярностью, ведь красиво выглядят. Однако это не лучший вариант для кухни.



Медные раковины красивые, но непрактичные / Фото Kitchensinteriors

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Медь – материал, который легко загрязняется. А вот чистить его непросто. Нельзя, чтобы медь контактировала с различными кислотами – например, лимонным соком. Также нужно забыть об абразивных моющих средствах.

Темные пятна на медной раковине может оставить даже вода, которую забыли вытереть.

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