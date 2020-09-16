Раковины из бетона – новый тренд в дизайне: преимущества необычного материала
Неоднородная структура, интересные оттенки цвета, "тактильность" материала приводят к тому, что у изделий из бетона появляется все больше сторонников. Почему они завоевали такую популярность?
Бетонные мойки – тренд на рынке дизайна, сообщает Stone & Furniture.
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Бетон – недорогой материал, который служит долго. Кроме того, он достаточно экологичен.
Бетон как материал для декора стал популярным совсем недавно / Фото WarmlyDecor
Кроме того, бетонные мойки с легкостью заменяют мраморные. Бетон намного дешевле, но имеет подобную интересную фактуру. Такой элемент дизайна точно станет «изюминкой» дома и удивит гостей.
Бетонные раковины имеют уникальную фактуру / Фото WarmlyDecor
Преимущества бетонной мойки:
- уникальный дизайн, не похожий на предложения масс-маркета;
- долгий срок эксплуатации и износостойкость;
- доступная цена;
- экологичность материала.
Форма современной мойки может быть любой / Фото WarmlyDecor
Единственным недостатком материала является то, что он боится воздействия кислот. Например, капля лимонного сока способна оставить пятна и даже разъесть поверхность изделия.
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Мойка может выглядеть так, как хочет хозяин квартиры / Фото Stroypodskazka
Бетон – материал, из которого можно изготовить любую форму. Поэтому мойки выглядят все креативнее и становятся украшением помещений.
Бетонную мойку можно изготовить даже самостоятельно. Сегодня есть немало инструкций для тех, кто хочет своими руками создать дизайн помещений.
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