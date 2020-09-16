Неоднородная структура, интересные оттенки цвета, "тактильность" материала приводят к тому, что у изделий из бетона появляется все больше сторонников. Почему они завоевали такую ​​популярность?

Бетонные мойки – тренд на рынке дизайна, сообщает Stone & Furniture.

Больше: Мойка для кухни: что следует знать и какой материал выбрать – фото

Бетон – недорогой материал, который служит долго. Кроме того, он достаточно экологичен.



Бетон как материал для декора стал популярным совсем недавно / Фото WarmlyDecor

Такие раковины – современная альтернатива изделиям из керамики. Они прекрасно подходят к интерьерам в стиле «лофт». Для более сильного визуального эффекта дизайнеры часто сочетают бетон и дерево.

Кроме того, бетонные мойки с легкостью заменяют мраморные. Бетон намного дешевле, но имеет подобную интересную фактуру. Такой элемент дизайна точно станет «изюминкой» дома и удивит гостей.



Бетонные раковины имеют уникальную фактуру / Фото WarmlyDecor

Преимущества бетонной мойки:

уникальный дизайн, не похожий на предложения масс-маркета;

долгий срок эксплуатации и износостойкость;

доступная цена;

экологичность материала.



Форма современной мойки может быть любой / Фото WarmlyDecor

Единственным недостатком материала является то, что он боится воздействия кислот. Например, капля лимонного сока способна оставить пятна и даже разъесть поверхность изделия.

Для того чтобы избежать повреждений, используют защитный полимерный слой.

Интересно: Ванна посреди комнаты и бетонные стены – стильный интерьер квартиры на Рыбальском острове



Мойка может выглядеть так, как хочет хозяин квартиры / Фото Stroypodskazka

Бетон – материал, из которого можно изготовить любую форму. Поэтому мойки выглядят все креативнее и становятся украшением помещений.

Бетонную мойку можно изготовить даже самостоятельно. Сегодня есть немало инструкций для тех, кто хочет своими руками создать дизайн помещений.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке