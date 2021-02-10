Этот дом был примером типичной застройки в пригороде Токио. Пока за него не взялась архитектурная студия Kochi Architect's.

Владелец хотел снести здание, поскольку большинство помещений в ней были пустыми и заброшенными. Однако архитектор предложил поступить иначе.

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Пустота пересекает все этажи и комнаты / Фото Urdesign

Для того чтобы дом стал интереснее, дизайнеры "врезали" большую пустоту в центр здания. В результате возникло динамичное и сложное пространство, объединенное общей идеей.



Очень сложная геометрия делает дом уникальным / Фото Urdesign



Внешне этот дом выглядит довольно типично / Фото Urdesign

Треугольники и четырехугольники здесь проявляются в формах и цветах. Они пересекаются, накладываются один на другой, играют, появляются и исчезают.



Геометрические формы перетекают друг в друга / Фото Urdesign



Оригинальные конструкции привлекают внимание / Фото Urdesign

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Этот дом словно состоит из 2D-фигур, каждая из которых окрашена в разный цвет.