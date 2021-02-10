Японское зазеркалье: в доме вырезали кусок изнутри, чтобы сделать его невероятным – фото
Этот дом был примером типичной застройки в пригороде Токио. Пока за него не взялась архитектурная студия Kochi Architect's.
Источник:Urdesign
Владелец хотел снести здание, поскольку большинство помещений в ней были пустыми и заброшенными. Однако архитектор предложил поступить иначе.
Похоже Безумное ретро и фиолетовый ковер: пара приобрела дом, фото которого взорвали сеть
Пустота пересекает все этажи и комнаты / Фото Urdesign
Для того чтобы дом стал интереснее, дизайнеры "врезали" большую пустоту в центр здания. В результате возникло динамичное и сложное пространство, объединенное общей идеей.
Очень сложная геометрия делает дом уникальным / Фото Urdesign
Внешне этот дом выглядит довольно типично / Фото Urdesign
Треугольники и четырехугольники здесь проявляются в формах и цветах. Они пересекаются, накладываются один на другой, играют, появляются и исчезают.
Геометрические формы перетекают друг в друга / Фото Urdesign
Оригинальные конструкции привлекают внимание / Фото Urdesign
Вам понравится Огромные головы на кустах и космические пейзажи: как выглядит сад эмоций во Франции
Этот дом словно состоит из 2D-фигур, каждая из которых окрашена в разный цвет.
В этом доме немало таинственных мест и уютных уголков / Фото Urdesign
Поделиться новостью