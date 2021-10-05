Радует глаз: как идеально совместить цвета в интерьере

Подбор цветов – один из самых ответственных этапов при планировании интерьера. Давайте посмотрим на способы, которые помогут нам при решении этой задачи.

Именно цвета создают необходимую атмосферу и гарантируют яркое впечатление от помещений. Следуйте главным правилам – и ваш интерьер вызовет восторг родных и друзей.

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Цвета – это "душа" интерьера / Фото Pinterest

Разбавляйте яркие цвета нейтральными

Бежевый, светло-серый и белый – замечательные цвета, которые станут прекрасным фоном для любых ярких сочетаний. Главное – выдержать баланс и не совершить перекос.

Яркие аксессуары на нейтральном фоне

Обычно лучше яркие акценты переместить на мебель и декор. Это сделает простор более гибким при дальнейшей перепланировке или изменениях.

Сочетание светлого и темного

Это всегда выигрышный вариант, который гарантирует пространству динамику и незабываемость. Если не знаете, какое решение выбрать – именно этот прием пригодится.

Гармония ярких цветов

Если вы все-таки готовы к экспериментам и выберите для стен яркие оттенки – вспомните о дуализме. Сочетание двух ярких цветов в соответствии с гаммой гарантирует невероятный результат.