Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора
Источник:инстаграм Анастасія Павлова
Работать с подушками достаточно несложно – они используются в интерьере, чтобы связать между собой всю мебель, добавить акцентов и динамике, если мы говорим об орнаментах. Но работа с большой площадью текстиля часто вызывает много вопросов, опасений и ошибок.
Абсолютно любая комната, способна полностью видоизмениться благодаря текстильному оформлению. Правильно расставленные акценты и удачная цветовая гамма придают пространству индивидуальности и окрашивают его соответствующей эмоцией.
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К домашнему текстилю относятся:
- шторы,
- обивка мебели,
- ковры,
- подушки,
- постельное белье / пледы / покрывала.
Различные схемы сочетания текстиля в комнате
Один цвет и его оттенки
Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator
В этом варианте все просто: выбираем цвет и используем его оттенки. Но важно помнить, что в таком случае стоит работать с фактурами. Не лишним в таком случае будет добавление орнамента.
Контрасты
Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator
Яркий диван и одинаковый ковер со шторами – такой вариант часто используется в современном дизайне. Иногда акцентным элементом выступают только подушки, тогда есть смысл использовать орнамент.
Диван и шторы + контрастный ковер
Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator
Чтобы соединить весь текстиль в одну композицию, стоит подобрать подушки в тон ковра.
Диван и ковер + контрастные шторы
Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator
Еще один современный вариант. Используя его в своем доме, свяжите ковер с подушками.
Шторы в цвет стен
Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator
Есть 2 варианта, как использовать эту схему:
- весь текстиль должен быть одинаковым;
- диван + ковер одного цвета, но для большей глубины выбирайте различные оттенки.
Орнамент на больших площадях
Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator
Если вы не уверены в своих силах, оставьте орнамент только на одном предмете, а все остальное текстиль оставьте однотонным.
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Абсолютно разные цвета
Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator
Если вы полностью уверены в своих силах, сочетайте различные цвета для создания яркого интерьера. Главное в таком случае – не оставлять текстиль одиноким. Объедините его с мебелью и декором.