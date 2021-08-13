Абсолютно любая комната, способна полностью видоизмениться благодаря текстильному оформлению. Правильно расставленные акценты и удачная цветовая гамма придают пространству индивидуальности и окрашивают его соответствующей эмоцией.

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К домашнему текстилю относятся:

шторы,

обивка мебели,

ковры,

подушки,

постельное белье / пледы / покрывала.

Различные схемы сочетания текстиля в комнате

Один цвет и его оттенки



Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator

В этом варианте все просто: выбираем цвет и используем его оттенки. Но важно помнить, что в таком случае стоит работать с фактурами. Не лишним в таком случае будет добавление орнамента.

Контрасты



Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator

Яркий диван и одинаковый ковер со шторами – такой вариант часто используется в современном дизайне. Иногда акцентным элементом выступают только подушки, тогда есть смысл использовать орнамент.

Диван и шторы + контрастный ковер





Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator

Чтобы соединить весь текстиль в одну композицию, стоит подобрать подушки в тон ковра.

Диван и ковер + контрастные шторы





Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator

Еще один современный вариант. Используя его в своем доме, свяжите ковер с подушками.

Шторы в цвет стен





Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator

Есть 2 варианта, как использовать эту схему:

весь текстиль должен быть одинаковым;

диван + ковер одного цвета, но для большей глубины выбирайте различные оттенки.

Орнамент на больших площадях





Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator

Если вы не уверены в своих силах, оставьте орнамент только на одном предмете, а все остальное текстиль оставьте однотонным.

К теме Как не ошибиться, сочетая различные цвета в интерьере: практические советы с примерами

Абсолютно разные цвета





Как работать с текстилем в интерьере: советы декоратора / Фото инстаграм pavlova_decorator

Если вы полностью уверены в своих силах, сочетайте различные цвета для создания яркого интерьера. Главное в таком случае – не оставлять текстиль одиноким. Объедините его с мебелью и декором.