Дизайнерская студия The Other Season разработала дизайн для отеля Strandhotel Zoomers. Весь интерьер сделан в песочно-бежевых тонах, которые присущи всему помещению. Здесь доминируют природные материалы вроде бамбука.

Отель построили на севере Нидерландов, рядом с Балтийским морем, сообщает Dezeen.

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Небольшое здание на 12 номеров завершили в начале 2020 года, а фасад здесь облицован брусом.



Плетеные элементы и изделия из бамбука являются основными в интерьере этого отеля / Фото Dezeen

Дизайнеры применили "теплые" цвета и природные материалы во всем отеле. Меньшие номера имеют вид на песчаные дюны близлежащего пляжа, а большие – на морские волны.

Мы выбрали естественные узоры, цвета и материалы для пола, дверей и окон, таких как бамбук и дерево,

- объяснили создатели.



Популярному сегодня минимализму не нашлось места в этом отеле / Фото Dezeen

Каждая комната имеет простые белые стены и голый бетонный потолок, а за декор отвечала нидерландская фирма HK Living.

Шкафы и кресла в номерах сделаны из бамбука, а некоторые элементы декора имеют также функциональное назначение – вазы с янтарным оттенком и тканые коврики здесь не только украшения.



Так выглядит рецепция в здании / Фото Dezeen

Отель одинок на этой части побережья. В радиусе 8 километров нет ни одного здания.

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