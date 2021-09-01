Птичьи гнезда: как выглядят удивительные хижины для релакса и покоя

В Китае посреди леса возвели комплекс волшебных домиков. Хижины возвышаются над горизонтом на специальных платформах, которые поднимают их на высоту деревьев.

Проект представляет собой несколько отдельных хижин, которые вместе составляют милый гостиничный комплекс. Волшебные сооружения расположены в провинции Гуанси, известном живописном туристическом городе. Рядом с отелем есть река, а сами сооружения спрятанные в пышном лесу

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Комплекс имеет площадь более 600 квадратных метров.

Невероятный проект / Фото Archdaily

Каждое здание поднято на высоту 5 метров. Благодаря особой конструкции у хижин есть широкий обзор местности. Благодаря деревьям, которые растут вплотную к домикам, возникает ощущения жизни среди джунглей.

Волшебная хижина / Фото Archdaily

Гостиничный комплекс состоит из 13 хижин, которые имеют различные формы и площади.

Замечательное место для отдыха Archdaily

Каждая постройка развернута в лес таким образом, чтобы иметь максимальный вид на природный ландшафт.

Больше фото волшебного комплекса: