Проект представляет собой несколько отдельных хижин, которые вместе составляют милый гостиничный комплекс. Волшебные сооружения расположены в провинции Гуанси, известном живописном туристическом городе. Рядом с отелем есть река, а сами сооружения спрятанные в пышном лесу

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Комплекс имеет площадь более 600 квадратных метров.

Невероятный проект / Фото Archdaily

Каждое здание поднято на высоту 5 метров. Благодаря особой конструкции у хижин есть широкий обзор местности. Благодаря деревьям, которые растут вплотную к домикам, возникает ощущения жизни среди джунглей.

Волшебная хижина / Фото Archdaily

Гостиничный комплекс состоит из 13 хижин, которые имеют различные формы и площади.

Замечательное место для отдыха Archdaily

Каждая постройка развернута в лес таким образом, чтобы иметь максимальный вид на природный ландшафт.

Больше фото волшебного комплекса: