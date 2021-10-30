Психология цвета: о чем говорят стены в вашем доме

Значение и символика цвета влияет не только на эстетические ощущения. Цветовая гамма может многое сказать и о владельцах помещения.

Многие научные исследования изучали значение и символику цветов в последние десятилетия. Благодаря этим данным у нас есть знания о том, что зеленый цвет успокаивает, а красный стимулирует и придает энергию.

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Эти и другие научные факты доказывают, что цвета влияют на наше сознание. Именно поэтому эти знания стали использовать архитекторы, дизайнеры и специалисты по рекламе. Интересно узнать, о чем говорит цвет стен в вашем доме.

Желтый

Этот цвет чтили египтяне и индейцы майя как цвет, поддерживающий жизнь. Он символизирует радость, энергию и спонтанность. Вы любите слушать других и можете поделиться имеющейся энергией со всеми своими друзьями. Однако будьте осторожны, ведь ваша склонность к похвале иногда может доставить вам неприятности.

Синий

Этот цвет способствует концентрации. Если вам нравится такая гамма, вы, вероятно, владеете аналитическим и творческим умом одновременно. Вас интересует музыка, литература или искусство.

Коричневый

Яркое пространство / Фото unsplash

Этот цвет символизирует мир и самообладание. Люди, которым нравится этот цвет, очень неуверенные в себе. Их эмоциональную стабилизацию обычно приравнивают к скуке. С другой стороны, поклонники коричневого – очень доброжелательные и надежные люди.

Черный

Этот цвет воспринимается как символ элегантности, престижа и серьезности, вызывает доверие и дает ощущение защищенности. Наиболее охотно его выбирают две группы людей. Первые – мудрые, дисциплинированные и добросовестные, а вторые – не уверены в собственной ценности и ищут свой путь.

Белый

Цвет элегантности / Фото unsplash

Это цвет, изображающий пустоту. То же самое и с вами – вы преуспеваете только в общении с другими людьми.

Серый

Цвет скрытых эмоций. Поклонники этого цвета спокойны, неуверенные в себе, пассивны и чувствуют себя нереализованными во многих сферах своей жизни.

Красный

Цвет чистоты и непорочности / Фото unsplash

Если это ваш любимый цвет, вы очень амбициозны, смелы и уверены в себе. Вы прекрасно знаете, чего хотите в жизни, и не сомневаетесь делать все, чтобы достичь своей цели.

Розовый

Наиболее "женский" цвет из всей цветовой палитры. Он символизирует расположение, отзывчивость и заботу. Любители этого цвета любят помогать другим и всегда активны в общественной деятельности.

Зеленый

Ярко и эффектно / Фото unsplash

Он символизирует открытость, честность и креативность. Поклонниками этого цвета являются люди, которых можно назвать душой вечеринки, они любят безумные, спонтанные приключения.

Прекрасное сочетание / Фото unsplash