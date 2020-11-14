Впечатляющая архитектура: в Китае построили прозрачную церковь – фото необычного сооружения
Церковь в китайском городе Чэнду символизирует две культуры: китайскую и французскую. Ее построили на территории китайско-французского научно-технологического парка.
Об удивительной архитектуре сообщает Architime.
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Конструкцию изготовили из алюминиевых труб различной длины / Фото Arch-exist
Проект назвали Sino-french Science Park Church. Церковь имеет площадь 65 квадратных метров. Ее построили из алюминиевых конструкций различного размера.
На вид церкви влияет освещение / Фото Arch-exist
Каркасом конструкции является тонкая стальная рама. Внутри сделали купол из алюминия. Свет, попадающий внутрь помещения, преломляется под разными углами.
Ночью здание светится изнутри / Фото Arch-exist
Архитекторы, которые создали проект, считают свет полноценным строительным материалом. Они утверждают, что без надлежащего освещения архитектура церквей немыслима.
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Церковь привлекает внимание посетителей парка / Фото Arch-exist
В темноте церковь подсвечивается изнутри. Это выглядит интересно и удивительно.
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