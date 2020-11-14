Церковь в китайском городе Чэнду символизирует две культуры: китайскую и французскую. Ее построили на территории китайско-французского научно-технологического парка.

Об удивительной архитектуре сообщает Architime .

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Конструкцию изготовили из алюминиевых труб различной длины / Фото Arch-exist

Проект назвали Sino-french Science Park Church . Церковь имеет площадь 65 квадратных метров . Ее построили из алюминиевых конструкций различного размера.



На вид церкви влияет освещение / Фото Arch-exist

Каркасом конструкции является тонкая стальная рама. Внутри сделали купол из алюминия . Свет, попадающий внутрь помещения, преломляется под разными углами .



Ночью здание светится изнутри / Фото Arch-exist

Архитекторы, которые создали проект, считают свет полноценным строительным материалом . Они утверждают, что без надлежащего освещения архитектура церквей немыслима .

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Церковь привлекает внимание посетителей парка / Фото Arch-exist

В темноте церковь подсвечивается изнутри . Это выглядит интересно и удивительно.