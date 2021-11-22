Дизайн современных домов все больше тяготеет к устойчивости, здоровью и балансу между работой и личной жизнью. Новые дома становятся самодостаточными и индивидуалистскими.

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Требования к дизайну домов изменились, сейчас все больше ценятся нестандартные решения. "Быть отшельником" становится не социальной особенностью, а даже нормой. Сейчас есть немало успешно воплощенных проектов, создающих баланс между личным комфортом и социальным пространством.

Изменения в современном дизайне / Фото unsplash

Многие дизайнеры и архитекторы прогнозируют положительное влияние пандемии на принципы дизайна интерьера.

Это побудило нас переоценить "старую норму", – сказал дизайнер интерьеров Севил Пич, соучредитель Sevil Peach, Лондон.

Прекрасный стиль / Фото unsplash

Что изменилось

Кухня стала сердцем дома, и она должна была грациозно выполнять эту функцию. Сейчас обычным явлением является остров или барная стойка на кухне, где родители во время приготовления пищи могут наблюдать, как учатся дети.

Домашний офис. Нам всегда рекомендовали не приносить офис домой. Но, по иронии судьбы, в наши дома превращались в офисные помещения.

Великолепная организация. Беспорядок порождает тревогу и разочарование. После того как беспорядок устранен, мы делаем акцент на организации, чтобы повысить производительность. Современным прорывом стало стратегическое планирование и упорядоченные стеллажи, выдвижные ящики под лестницей, хранилище под сиденьем и кроватью, а также скрытые карманы и шкафы.

Очаровательные детали / Фото unsplash

Пространство, свободное от микробов. Кроме большого количества дезинфекторов, одним из современных трендов является использование эко материалов. Если сейчас планируете ремонт, обратите внимание на такие материалы как бамбук, дуб и другую древесину.

Творческие навыки и импровизации будут на самом высоком уровне, поскольку мы движемся к особо альтруистическому дизайну жилья и городской планировке.

Архитектура и дизайн должны восстановить инклюзивность и ориентацию на человека, отвечая на реальные человеческие потребности и эмоции.