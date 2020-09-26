Бар Rabbit Habbit расположен в подвальном помещении старинного здания в центре города. Гостей привлекают таинственная атмосфера и харизматичные кролики, которые здесь повсюду.

Дизайн заведения был создан студией YOD Design. Основная идея проекта – сочетание природы и городского ритма жизни, сообщает Archdaily.

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Символ бара – большая деревянная голова кролика / Фото Archdaily

Одной из самых больших проблем проекта стал низкий потолок подвального помещения. Его не стали делать еще ниже, а устроили систему кондиционирования в небольших трубах.



Бар выглядит очень уютным​ / Фото Archdaily

В ресторане два зала, в каждом – барная стойка. Гости заведения могут наблюдать за тем, как готовят пищу, ведь здесь открытая кухня.

Бар одновременно может вместить 46 посетителей. Здесь есть большой стол на 8 человек.



Аксессуары-кролики делают акцент в интерьере / Фото Archdaily

В дизайне немало позаимствовали у самой природы. Здесь много дерева, различного по фактуре и цвету.

Основная барная стойка состоит из деревянных блоков, а на столах увидите имитацию короеда.



Грубое дерево на поверхностях является "изюминкой" дизайна / Фото Archdaily

Деревянные балки, что на входе, привезли из Карпат. Там они служили опорами в старом доме.

Символ бара Rabbit Habbit – большой деревянный кролик из ясеня. Зверушки здесь везде: у входа, на барной стойке, полках и столах.



"Следы" на стене / Фото Archdaily

На стенах здесь можно увидеть сюрприз – следы кролика, ведущие неизвестно куда.

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В одном из залов весь потолок покрыт сухоцветами / Фото Archdaily

Второй зал бара не имеет окон. Здесь очень уютная атмосфера. В нем округлые стены, а потолок весь покрыт сухими травами. Растения создают настроение и дарят умиротворение посетителям.

В заведении работает летняя терраса.

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