Провалиться в кроличью нору: фото интерьера тематического бара в центре Киева
Бар Rabbit Habbit расположен в подвальном помещении старинного здания в центре города. Гостей привлекают таинственная атмосфера и харизматичные кролики, которые здесь повсюду.
Дизайн заведения был создан студией YOD Design. Основная идея проекта – сочетание природы и городского ритма жизни, сообщает Archdaily.
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Символ бара – большая деревянная голова кролика / Фото Archdaily
Одной из самых больших проблем проекта стал низкий потолок подвального помещения. Его не стали делать еще ниже, а устроили систему кондиционирования в небольших трубах.
Бар выглядит очень уютным / Фото Archdaily
В ресторане два зала, в каждом – барная стойка. Гости заведения могут наблюдать за тем, как готовят пищу, ведь здесь открытая кухня.
Бар одновременно может вместить 46 посетителей. Здесь есть большой стол на 8 человек.
Аксессуары-кролики делают акцент в интерьере / Фото Archdaily
В дизайне немало позаимствовали у самой природы. Здесь много дерева, различного по фактуре и цвету.
Основная барная стойка состоит из деревянных блоков, а на столах увидите имитацию короеда.
Грубое дерево на поверхностях является "изюминкой" дизайна / Фото Archdaily
Деревянные балки, что на входе, привезли из Карпат. Там они служили опорами в старом доме.
Символ бара Rabbit Habbit – большой деревянный кролик из ясеня. Зверушки здесь везде: у входа, на барной стойке, полках и столах.
"Следы" на стене / Фото Archdaily
На стенах здесь можно увидеть сюрприз – следы кролика, ведущие неизвестно куда.
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В одном из залов весь потолок покрыт сухоцветами / Фото Archdaily
Второй зал бара не имеет окон. Здесь очень уютная атмосфера. В нем округлые стены, а потолок весь покрыт сухими травами. Растения создают настроение и дарят умиротворение посетителям.
В заведении работает летняя терраса.
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