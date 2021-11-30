Пространство без границ: какие преимущества дает стеклянная перегородка

Стекло всегда ассоциируется с открытостью и доверием. В современном дизайне это решение набирает все большую популярность.

Расширение существующего пространства – один из самых больших дизайнерских трендов. Для этого много приемов, один из которых – использование стекла в качестве перегородок.

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Это решение, которое очень гибкое и открывает перед жителями новые возможности. Стеклянные перегородки эффектно дополняют интерьер и решают сразу две задачи: раздел пространства и освещение помещения.

Утонченное решение / Фото Pinterest

Кроме того, стекло упрощает зонирование и придает простору изящества. Также стекло в разы тоньше привычных перегородок, что позволяет экономить такую ценную площадь.

Легко и стильно / Фото Pinterest

Легкость, креатив, стиль и открытость – у стеклянных перегородок очень много преимуществ. Если вы хотите разделить пространство на функциональные зоны, но загромождать его границами – это решение именно для вас.