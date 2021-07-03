Просторность и вдохновение: 4 способа, как придать жилищу легкости
Источник:Vtwonen
Скандинавский лофт – великолепный стиль дизайна, который подойдет для любого жилья. Каковы его приемы можно использовать, чтобы придать квартире или дому света и легкости – читайте в материале.
Для того, чтобы превратить домашнее пространство в уютное место, которое будет дарить вдохновение, нужно совсем немного. Вот 4 легких способа, как легко воплотить эту идею в реальность.
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Круглые формы
Круглые формы являются обязательным атрибутом, если вы хотите придать комнате объемности, особенно это касается небольших помещений.
Круглые формы идеально подходят для маленьких помещений / Фото HomeDSGN
Форма ковра, набор подносов, зеркало или предмет мебели – чем меньше количество углов будет на этих предметах, тем лучше для объемности интерьера.
Прозрачная мебель
Визуально любая мебель "ворует" пространство, что изрядно уменьшает площадь не только фактически, но и визуально.
Прозрачный столик – визуально "легкая" конструкция / Фото HomeDSGN
Хорошим решением является прозрачная мебель, ведь предметы, которые "просматриваются", для восприятия занимают меньше места. Сочетание просторной столешницы с деревянной основой – достаточно гармоничный вариант для любого жилья.
Зеркало и свет
Довольно часто зеркало не рассматривают как стратегический атрибут квартиры.
А зря, ведь его правильное расположение позволит увеличивать количество света и предоставит ему статуса активного участника в формировании уютного интерьера.
Стеклянные раздвижные двери или отсутствие перегородок
Это решение касается перегородок между общими пространствами, ведь спальни требуют приватности.
Двери нужны только частным зонам / Фото HomeDSGN
Стекло создаст ощущение открытости пространства, но вместе с тем мягко разделит функциональные зоны.