Просторность и вдохновение: 4 способа, как придать жилищу легкости

Скандинавский лофт – великолепный стиль дизайна, который подойдет для любого жилья. Каковы его приемы можно использовать, чтобы придать квартире или дому света и легкости – читайте в материале.

Для того, чтобы превратить домашнее пространство в уютное место, которое будет дарить вдохновение, нужно совсем немного. Вот 4 легких способа, как легко воплотить эту идею в реальность.

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Круглые формы

Круглые формы являются обязательным атрибутом, если вы хотите придать комнате объемности, особенно это касается небольших помещений.

Круглые формы идеально подходят для маленьких помещений / Фото HomeDSGN

Форма ковра, набор подносов, зеркало или предмет мебели – чем меньше количество углов будет на этих предметах, тем лучше для объемности интерьера.

Прозрачная мебель

Визуально любая мебель "ворует" пространство, что изрядно уменьшает площадь не только фактически, но и визуально.

Прозрачный столик – визуально "легкая" конструкция / Фото HomeDSGN

Хорошим решением является прозрачная мебель, ведь предметы, которые "просматриваются", для восприятия занимают меньше места. Сочетание просторной столешницы с деревянной основой – достаточно гармоничный вариант для любого жилья.

Зеркало и свет

Довольно часто зеркало не рассматривают как стратегический атрибут квартиры.

А зря, ведь его правильное расположение позволит увеличивать количество света и предоставит ему статуса активного участника в формировании уютного интерьера.

Стеклянные раздвижные двери или отсутствие перегородок

Это решение касается перегородок между общими пространствами, ведь спальни требуют приватности.

Двери нужны только частным зонам / Фото HomeDSGN

Стекло создаст ощущение открытости пространства, но вместе с тем мягко разделит функциональные зоны.