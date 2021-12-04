Декор, который можно поместить в вазу, имеет множество преимуществ. Он занимает мало места, а еще это прекрасная возможность начать подготовку к праздникам вместе с детьми.

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Ваза с шишками

Сосновые шишки являются почти неотъемлемым элементом рождественских элементов и украшений. Они, несомненно, ассоциируются с зимой и Рождеством. Новогоднее украшение в весе с шишками сделать очень просто. Все, что нужно – это наполнить ими широкую прозрачную вазу. Такое украшение также будет отлично смотреться в высокой широкой прозрачной миске. Невероятный декор / Фото homebook

Праздничные огни

Стоит дополнить новогодние украшения в весе теплыми разноцветными огоньками или создать композицию только из них. Такой декор выглядит просто потрясающе. Есть много возможностей и все зависит от ваших идей и фантазии. Мы рекомендуем минималистичную версию. В широком прозрачном весе просто сделайте розетку из ламп. Это могут быть классические разноцветные елки или современные одноцветные светодиоды.

Просто и волшебно / Фото homebook

Рождественские украшения в красном весе

Любителям смелых цветов и нетрадиционных решений тоже должна понравиться несколько иная идея. Вместо прозрачной вазы выберите вазу характерного цвета, например красного. Он сам по себе будет украшением, а в сочетании с дополнительными украшениями, такими как хвойные веточки или маленькие рождественские фигурки, примет еще более интересный вид.

Прекрасная идея / Фото homebook