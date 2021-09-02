Удачная гостиная – это композиция из метко подобранной мебели, цветов и аксессуаров. Каждая деталь в гостиной должна быть интересной и соответствовать дизайну интерьера.

Читайте Птичьи гнезда: как выглядят удивительные хижины для релакса и покоя

Комфорт и уют

Каждая деталь в комнате должна вдохновлять и придавать ощущение покоя и уюта. Диван и другие аксессуары в гостиной должны окутывать и приглашать к отдыху. Выбирая аксессуары для гостиной, ищите те, которые помогут создать ауру домашнего тепла.

В гостиной следует выбирать мягкие материалы и приятные цвета​ / Фото pixabay

Функциональность

Сделайте ставку на прагматизм – непрактичные аксессуары, слишком много украшений или множество цветов быстро разрушат тщательно построенную атмосферу уюта.

Каждая вещь в гостиной должна нести какой-то смысл​ / Фото pixabay

Натуральные материалы

Искусственные ткани не только неприятны на ощупь, но и неэкологичные. Текстиль из льна, хлопка и шелка является символом элегантности. Также популярны изделия из камня, керамики и металла. Украшения из натуральных материалов высокого качества могут определить всю композицию гостиной. Натуральные материалы – это стильно / Фото pixabay