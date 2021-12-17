Пропитанный природой: вариант уютного дома для любого города мира

Природа – один из основных трендов в архитектуре последних лет. Все пытаются сделать так, чтобы максимально приблизить человека к ее волшебной атмосфере.

В Сингарпуре был представлен Envelope House. Это современный городской дом, призванный окутать жителей комфортом и уютом.

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Проект является созданием студии Asolidplan. Дом имеет площадь 620 квадратных метров и имеет несколько уникальных особенностей.

Сдержанный стиль повсюду уместен / Фото Archdaily

Дом легко вмещает три семьи. Все просторы обеспечены приватностью, открытыми панорамами и обилием зелени.

Кроме того, на крыше дома есть сад, который призван дарить веселый досуг. Также в доме есть центральный садовый дворик, выступающий связующим звеном для всего дома.

Природа буквально повсюду / Фото Archdaily

Изящный минималистичный дизайн интерьеров делает дом очень функциональным. Отсутствие лишних деталей, отверстие просторов и невероятная атмосфера, которую обеспечивает прикосновение природы, делает этот дом желаемым для каждого, кто проживает в городе, мечтает о красивом и уютном доме.

Комфорт и уют – главные "ингредиенты" интерьера / Фото Archdaily